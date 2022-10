.Publicidad.

Sin duda alguna, en la actualidad, Silvestre Dangond se ha convertido en uno de los músicos más importantes e influyentes, no solo del vallenato, sino también de Colombia. El cantante no solo ha descrestado a muchos con su música, pues ahora también se ha convertido en uno de los actores más halagados de la televisión colombiana. Su influencia es tal, que hasta decidieron hacerle un homenaje con una estatua.

Sin embargo, el resultado de este tipo de homenajes, no siempre termina con el resultado esperado por el artista que la crea. Hace un tiempo, a Cristiano Ronaldo decidieron hacerle un busto, el cual terminó convirtiéndose en un meme total por el poco parecido con el jugar. Ahora el turno fue para Silvestre Dangond, en La Jagua, ubicado en La Guajira, donde levantaron una estatua dedicada al intérprete de vallenato junto a la de otros artistas.

La estatua de Silvestre Dangond se parece más a Lucho Díaz JAJAAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/22NhejmBd2 — Alvaro Jose (@AlvaroDita01) October 18, 2022

ESTATUA de Silvestre Dangond, se parece a Chester de Sábados Felices. 😂 pic.twitter.com/rVJtsznd8c — 𝗪𝗜𝗟𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗨𝗔𝗭𝗔 (@Wilson_Suaza_) October 19, 2022

Inauguración estatua en homenaje a Silvestre Dangond en la Jagua del Pilar. Dicen que se parece más a 'Lucho' Diaz que al mismo Silvestre. pic.twitter.com/yDDgecnLD7 — Carlos López (@CarlosChinLopez) October 19, 2022

Y aunque fue un gesto único, el resultado de esto no fue el esperado, pues las burlas no se hicieron esperar y en redes compararon la estatua de Silvestre Dangond con otros famosos. Algunas personas dijeron que este monumento tenía más similitudes a Lucho Díaz, Pipe Bueno y hasta el humorista Chester. Por el momento Silvestre Dangond no ha comentado nada al respecto en cuanto a este monumento, sin embargo, seguramente estará contento pese a las burlas.

Vea también: