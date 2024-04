Estas son las tres razas de perro que menos ladran; son muy tranquilas

Si vive en un conjunto residencial y no puede hacer mucho ruido esta lista de caninos es ideal para usted

Tener un perro es una experiencia sensacional que alienta y alegra a las familias, estos animales se convierten en las mejores compañías para chicos y grandes. Pero existen todo tipo de razas de perro y personalidades, por lo que dependiendo de lo que busque no todas se ajustarán. Un ejemplo muy claro son los caninos que ladran en exceso y no los soportan en conjuntos residenciales, por lo que si usted vive cerca de una comunidad esta lista es ideal para usted.

Es importante aclarar que no existen perros mudos, el ladrido es su forma de comunicarse y con él expresa cuando necesita algo, cuando tiene miedo o incluso muestra su cariño. Pero algunos no ladran de forma habitual si no que lo hacen de forma muy esporádica.

Boyero de Berna

Este animal es de gran tamaño y su raza es originaria de Suiza, ama socializar con todos pero no se confunda pues son muy silenciosos e incluso es difícil saber qué actividades están haciendo porque ladran poco.

Bulldog francés

Es una raza muy popular por ser ideal para casas pequeñas y no necesitar grandes espacios para ejercitarse. Tienen una naturaleza juguetona y cariñosa pero son de ladrar poco y hablan más con la mirada.

Basenji

Es el último pero no menos importante y lo llaman “el perro que nunca ladra”, aunque por supuesto lo hacen muy poco pero lo silenciosos que son les da el puesto número uno en esta lista.

