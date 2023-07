Así se vendió la vaca más cara del mundo: 18 mil millones de pesos

.Publicidad.

A finales del siglo XIX empezaron a llegar a América vacas de la raza Narole de la India. Tenía dos características que le permitieron vivir fuera de su entorno: capacidad para asentarse en pastos secos y resistencia a las enfermedades.

En Brasil encontraron algo parecido al paraíso. Aunque son grandes lecheras, su carne es lo que las hace apetecibles. Son fecundas, pueden dar varios terneros en camadas y el tamaño de las tetillas de la vaca les permite a las crías amamantarse sin problema.

De esta raza es Viatina-19 FIV Mara Imóveis, una vaca del criadero Agropecuaria Casa Blanca que acaba de cobrar 4,3 millones de dólares en una subasta y la convirtió en la vaca más cara del mundo.

Los animales de la raza de la vaca más cara del mundo son portentosos y algunos llegan a pesar 1.600 kilos. Al nacer, los machos llegan a pesar 30 kilos mientras que las hembras pesan 10 kilos menos. Tiene cuernos más pequeños que los de la raza cebú, cuello corto, papada grande y los machos son de un color gris parecido al acero.

Los compradores de la Viatina-19 Nelore HRO de Arandu (SP), que pasa a ser socia de Casa Branca Agropastoril y Agropecuária Napemo, que poseían el 50 % del animal cada una. La vaca ya había sido vendida en un 33 % el año pasado por 6,99 millones de reales. (ES CONFUSO)

La vaca más cara del mundo nació en un lugar llamado La Cabaña y desde que nació, su propietario afirmó que era un ejemplar de belleza excepcional. El criador se llama Silvestre Coelho Filho y, a los ocho meses, ya el animal había ganado premios en Exponei Goias, una de las ferias ganaderas más importantes de Brasil.

Los veterinarios que levantaron el animal festejaron de esta manera en redes sociales: “Hoy es un día lleno de emociones que quedarán grabadas en nuestra memoria. Viatina-19 vino a cambiarnos la vida. Yo, que acababa de salir de la universidad e insegura con las decisiones que tenía que tomar, terminé sumergiéndome en este mundo de Nelore, donde tan bien me recibieron. Conocí gente increíble y me enamoré de cada proceso. Viatina 19 me demostró que ahí estaba mi lugar, donde yo encajo. Hoy tengo una de las mayores oportunidades que pude tener en esta vida: trabajar con la hembra más completa y deseada de la actualidad, pero todo va mucho más allá de eso. Hablo de amor, entrega y pasión. Viatina 19 vino a revolucionar y ahora comienza su nuevo capítulo y estoy segura que será increíble”

La manera como el equipo de veterinarios pudo perfeccionar esta vaca es motivo de estudio en todo el mundo ganadero.