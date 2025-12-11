Estas son las desproporcionadas cifras de latinos detenidos en Nueva York

Informe revela que ICE detiene desproporcionadamente a latinos en Nueva York, pese a ser minoría, y afecta a familias al arrestar a hombres que sostienen el hogar

Por: Elizabeth Mora-Mass |

diciembre 11, 2025

De acuerdo con un informe de la Universidad de California en Berkeley, publicado por la Coalición de Inmigración de Nueva York, en los primeros seis meses de la administración Trump —los cuales terminaron en julio de 2025—, tres de cada cuatro detenidos por ICE en el estado de Nueva York son latinos.

La desproporción llama mucho la atención, dado el crecimiento que tuvo el voto hispano en las últimas elecciones presidenciales de noviembre, sin el cual Donald Trump no hubiera podido ganar el voto popular.

El informe destaca que, aunque los residentes de origen sudamericano y centroamericano apenas alcanzan a ser un cuarto de los habitantes de Nueva York, estas mismas personas representan casi tres cuartos de todos los arrestos realizados por ICE.

“Por ejemplo —dice textualmente el informe— los ecuatorianos son el 4 % de los no ciudadanos, pero representan el 9,9 % de las detenciones de ICE. Los guatemaltecos son el 1,6 % de los no ciudadanos, pero constituyen el 8,4 % de los arrestos. Los hondureños son el 1,3 % de los no ciudadanos, pero suman el 6,0 % de las detenciones de ICE, y así ocurre con el resto”.

De igual manera, el informe evidencia que los hombres son el principal blanco de ICE. Aunque constituyen el 50 % de la población inmigrante, representan el 89 % de los arrestos.

También vale la pena mencionar que, aunque el zar de la frontera, Tom Homan, repite como una letanía que el objetivo de ICE es capturar “lo peor de lo peor”—es decir, inmigrantes indocumentados con récord criminal—, las estadísticas muestran que menos del 70 % tiene antecedentes, e incluso estos incluyen infracciones menores.

Por otro lado, la Coalición de Inmigración de Nueva York señala que muchos de los detenidos eran hombres que eran la principal fuente de ingresos del hogar, dejando a miles de niños estadounidenses en situación de vulnerabilidad.

Los lugares donde se reúnen quienes buscan trabajo como jornaleros, así como sitios de empleo y las oficinas de inmigración del edificio 26 Federal Plaza, se han convertido en los puntos favoritos de ICE para realizar detenciones, muchas de ellas ejecutadas por agentes enmascarados, que se movilizan en vehículos sin identificación, a veces con las placas cubiertas o sin placas.

