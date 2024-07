Estas son las cosas que los gatos pueden ver pero los humanos no ¿Algo paranormal?

.Publicidad.

Quienes tengan gatos en casa ya saben que de vez en cuando y sobre todo en las noches sus gatos se despiertan o se levantan para mirar fijamente a la nada, es decir, al techo, a la pared o cualquier parte de la casa sin razón aparente. Comportamiento que asusta en algunas ocasiones a los cuidadores y les hace pensar que su felino está viendo alguna especie de ‘fantasma’ o ‘espíritu’, aunque aparentemente no se vea nada.

Es por eso que se ha creado un mito que afirma que estos animales tienen la habilidad de ver cosas sobrenaturales, hasta a los perros también los han metido en esas creencias. No obstante, son solo teorías del imaginario popular ya que no tienen sustento científico alguno, así que no hay necesidad de asustarse en lo absoluto, la cosa va por otro lado completamente diferente.

¿Qué ven los gatos que los humanos no?

La realidad en todo este asunto es muy diferente, resulta que su visión tiene ciertas peculiaridades, sobre todo que tiene una amplia y nítida visión nocturna. Debido a la forma del ojo y a una capa de tejido situada en la parte posterior pueden reflejar los rayos luminosos, incrementando la luz disponible para los fotorreceptores. Además de sus pupilas que se estrechan o dilatan dependiendo de la necesidad visual.

Los gatos tienen 8 veces más visión nocturna que los seres humanos, por lo que no están viendo seres paranormales ni cosas del más allá, simplemente ven cosas en la oscuridad que sus ojos no le permiten ver en la oscuridad, como insectos diminutos, mugres u objetos diminutos.

