Estas son las canciones que Linkin Park tocaría en Colombia; dio pistas en la primera fecha de su gira

A una semana de que Linkin Park se presentara sorpresivamente en un concierto privado develando la identidad de Emily Armstrong, su nueva vocalista, la agrupación de California se volvió a presentar en la ciudad de Los Angeles, pero esta vez para presentar la primera fecha de una gira mundial que sólo contará con seis presentaciones y los traerá en noviembre al Coliseo MedPlus de Bogotá.

A diferencia del show del 5 de septiembre, no comenzaron con su nuevo sencillo "The emptiness machine", sino con la clásica "Somewhere i belong", que originalmente estuvo incluida en su álbum Meteora del año 2003.

Luego sonaron la también exitosa "Crawling", de su álbum debut, y "Lying from you", que estuvo acompañada de un sentido discurso de Mike Shinoda, el rapero que acompañaba al fallecido Chester Bennington en sus épocas doradas y que ahora intenta hacer el papel de lider para que Linkin Park pueda continuar.

En los videos que postearon los fanáticos de este concierto que dio Linkin' Park en el KIA Forum de la ciudad de Los Angeles, también se puede percibir que los gritos que Emily Armstrong emite canciones como "Lying from you", pueden considerarse cercanos (por lo menos en el tono) a los que hacía el cantante principal, quien se quitó la vida en 2017.

De discos más recientes la agrupación interpretó "New divide", la canción exclusiva que Linkin' Park hizo para la banda sonora de la película Transformers, "Castle of glass", "Waiting for the end" y "Lost in the echo". Otra sorpresa fue "Given up", que aunque es otro de los grandes éxitos, no lo tocaban desde el año 2015.

La segunda mitad del show tuvo otros clásicos como "One step closer", "Numb", "In the end" y "Faint"; en el medio de ellas sonó otra sorpresa para los más fanáticos. La canción "My december", que originalmente estuvo incluida en la versión japonesa de su disco debut y luego se interpretó varias veces en conciertos de Linkin' Park.

El encore, que es como suele llamársele a la sección de canciones extra que las bandas hacen luego de dejar y regresar al escenario, lo conformaron: "Papercut", un tema del nuevo disco que también saldrá en noviembre llamado "Keys to the kingdom" y la también hitera "Bleed it out".

¿Cuál fue la lista de canciones que hicieron en el primer concierto de su gira con Emily Armstrong como vocalista?

El concierto en el KIA Forum de Los Ángeles estuvo programado de la siguiente manera: 1) Somewhere i belong 2) Crawling 3) Lying from you 4) Points of authority 5) New divide 6) The emptiness machine 7) The catalyst 8) Burn it down 9) Waiting for the end 10) Castle of glass 11) Solo de Joe Hann 12) When They come for me / Remember the name 13) Lost in the echo 14) given Up 15) One step closer 16) Lost 17) Breaking the habit 18) What i've done 19) Leave out all the rest 20) My december 21) Friendly fire 22) Numb 23) In the end 24) Faint 25) Papercut 26) Keys to the kingdom 27) Bleed it out

