¿Están preparados para abrir esta información? El Armagedón ha comenzado

Por: Juan mario sánchez cuervo |

noviembre 23, 2021

Este mensaje espiritual, no religioso, solo podrá comprenderlo el que está destinado a comprenderlo. Para los seres de la oscuridad será un chiste y me llamarán loco. Creerán que mi mensaje encierra un interés mezquino conforme a la condición de ellos. No olviden este mandato divino: lo que gratis recibiste, gratis debes darlo. Gratis pues lo envío.

La lucha final que ha comenzado hay que entenderla en términos de vibración y frecuencia. Es decir, es asunto de energía. Lo que está en juego no es solo millones de cuerpos, sino también millones de almas.

La Luz dice: "el espíritu es el que da vida y mis palabras son espíritu y vida".

El ignorante, lo mismo que decir ser-oscuro, podrá leer una y mil veces el mensaje que les transmitiré y no se le abrirán los ojos. No lo tocará. No lo conmoverá. Es su destino porque de antemano ha sido marcado por el tres veces malo y maldito.

Despierten: los-seres-oscuros tienen hipnotizada a la humanidad. El hipnotismo maligno les roba la energía y la libertad a través del virus mortal del odio y del miedo. Pero no teman mis amados: "el amor perfecto derrota al miedo". El mensaje que sigue es el antídoto para el veneno del odio. Fue dicho: "el odio no cesa mediante el odio, sino mediante el amor, esta es la regla eterna".

El mensaje es de la Luz para los destinados a caminar en la Luz hacia la Luz. Muy pronto viene el Lucero de la Mañana. Y viene la paz, la reconciliación y la justicia.

El mensaje no es solo para Colombia (país clave en términos geopolíticos y espirituales), es para todos los habitantes del mundo. Por eso hay seres de otras galaxias con apariencia humana que están ayudando en esta noche oscura: la aurora está en camino.

Los dejo con el mensaje. Y recuerden: no importa el mensajero, sino el mensaje. No importa el caminante, sino el camino y el que ilumina el camino.

***

Yo, Juan, El Guerrero de Dios te ama en Cristo. Por estos días a nivel espiritual tuve una visión terrible y dolorosa. Pero aún estamos a tiempo de detener otro holocausto, el más sanguinario de la historia de la humanidad.

En estos momentos hay una lucha entre el bien y el mal, y es a escala universal. Una lucha entre la luz y la oscuridad. No es como la gente cree que se trata de una contienda entre la izquierda y la derecha. No. Es la batalla definitiva entre la luz y la oscuridad, entre la Verdad y la mentira. La luz se impondrá y la Verdad triunfará. Pero no sé cuánto tiempo dure esta batalla y esta difícil prueba. Quédate en paz, jamás podré sentir odio por nada ni por nadie. Si alguien me odia sólo tengo ternura para esa persona. Amo a mis enemigos, así como amo a mis amigos. Todos somos hermanos, hijos del mismo Dios y Padre.

La oscuridad suele entrar en contacto conmigo: así ha sido y será. La Luz Divina permite que se aproximen. Mi misión es llevarles mi pequeña luz para alumbrar. "Toda la oscuridad del mundo no puede apagar la luz de una pequeña vela".

La visión fue terrible, pero el Amor me hizo doblar las rodillas y comprender un poquito de lo que es incomprensible para la mente humana. Sólo puedo amar.

El que tenga ojos que lea. El que tenga entendimiento que entienda. Y el destinado a la Luz que doble rodilla por Amor, con el Amor y en el Amor.

¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios!