Esta fue la presentación donde NSYNC, la banda que suena en Deadpool, compartió escenario con Shakira

El año 2023 fue muy importante para Shakira. No sólo porque lo arrancó con el enorme éxito de su tiraera contra Piqué, que luego siguió con otros sencillos como "Monotonía" o "Copa vacía", sino porque también fue el momento de su regreso triunfal a la cadena MTV después de muchos años. Pero la barranquillera no era la única que tenía su momento de gloria esa noche, porque los creadores de la exitosa Bye bye bye de NSYNC que suena en la película Deadpool, se reunieron por primera vez en años ante las cámaras de televisión en ese mismo evento.

Aunque en su época dorada NSYNC lanzó canciones pop que hoy en día pueden considerarse éxitos como "Tearin' up my heart", "Pop" o "I'ts gonna be me" y algunos de sus integrantes intentaron probar suerte como solistas con mayor o menor éxito, fue en las últimas semanas cuando su popularidad volvió a dispararse por la escena de los créditos iniciales de la película Deadpool.

El año pasado no cantaron, pero si hubo mucha expectativa en cuanto a su reunión, que alimentó las esperanzas de muchos fanáticos por volver a verlos juntos en una tarima. Ahora, con el éxito de la canción que hace parte de la nueva película de la saga Deadpool, ese posible reencuentro parece estar más cerca que nunca.

Luego de la separación del grupo, en la primera mitad del nuevo milenio, los miembros de la boyband N'SYNC, nombre que se utilizaba en la época de su éxito para nombrar este tipo de agrupaciones pop que tenían un estricto manejo por parte de su equipo de trabajo, intentaron distintos proyectos que no sólo tenían que ver con la música.

Por ejemplo, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick protagonizaron una película de vaqueros zombi, que fue escrito por Nick Carter de los Backstreet Boys, otra agrupación de pop muy famosa de la época y Lance Bass estuvo preparándose para un viaje al espacio que jamás ocurrió.

En el plano musical, el más exitoso de ellos ha sido Justin Timberlake, que ha logrado éxitos como "Sexyback", "Rock your body", "Cry me a river" o "Can't stop the feeling", que hizo parte de la película animada Trolls.

Como muchos recuerdan, esa noche la barranquillera sí canto y se lució cantando éxitos como "Ojos así", "Te felicito", "TQG", "Hips don't lie" o su sesión con Bizarrap. Meses más tarde multiplicó su éxito con canciones como "El jefe" o "Entre paréntesis", que terminaron incluidas en su último álbum publicado en 2024.

¿Por qué es tan importante "Bye bye bye" de NSYNC?

"Bye bye bye" se lanzó a pocos días de comenzar el año 2000 y se convirtió en un éxito tan grande, que actualmente podría considerarse como una de las mayores canciones de la primera década del nuevo milenio. Era el primer corte de difusión del segundo disco de NSYNC llamado No strings attached (Sin ataduras), que también se destacó con canciones como "It's gonna be me" o "This i promise you".

El video de la canción, en el que se veía a los jóvenes como si fueran marionetas fue dirigido por Wayne Isham, quien entre los muchos videos que ha trabajado destaca por haber hecho los de "Livin' la vida loca" de Ricky Martin, "You are not alone" de Michael Jackson o "Enter sandman" de Metallica.

Deadpool vs Wolverine no es la primera película donde suena la canción "Bye bye bye", esta ya había sido utilizada en otros filmes de Marvel como X Men 2 y en la película Crossroads, que fue creada por la cantante Britney Spears en 2002, época en que Justin Timberlake era novio de la artista.