Esta fue la estrategia de Isabella Santodomingo para descubrir que le eran infiel

Nacida en Barranquilla, Isabella Santodomingo se convirtió en toda una figura de la televisión colombiana. Como actriz logró participar en un gran número de producciones. Una de las más reconocidas fue su papel en Los caballeros las prefieren brutas. Pero durante el tiempo que estuvo activa, la barranquillera logró convertirse en una mujer muy deseada en el país. Aunque ya no es tan activa, la mujer sigue siendo muy relevante en el país. Es por eso que, una reciente confesión de la mujer sorprendió a muchos. Y es que, la mujer pasó por una situación complicada en el amor cuando era joven.

Así fue como Isabella Santodomingo descubrió que le era infiel

Fue en una entrevista donde la barranquillera y ahora escritora, contó cuando le fueron infiel. En aquel entonces tenía 17 años, era apenas una joven. Sin embargo, tuvo que enfrentarse contra los temidos cachos, de los que nadie se salva. Cuenta la mujer que tendría una cita con quien era su pareja en aquellos años. Aunque se arregló, la mujer quedó plantada, pues el hombre nunca llegó a verla. Ante esta situación, la barranquillera decidió salir con sus amigas. Eso sí, el aceptar esta salida tenía un fin y no era precisamente divertirse. Fueron varios los bares que visitaron aquella noche.

Eso sí, la mujer solo tenía en su cabeza poder encontrar a su pareja con otra mujer. Aunque no lo consiguió, sí recibió la llamada de un amigo. En la llamada le confirmaban que el hombre estaba con otra mujer, pero en Santa Marta. La mujer emprendió camino a esta ciudad para plantarle cara a la actriz. Pues su pareja estaba con su ex novia. A pesar de esta situación, Isabella Santodomingo decidió perdonar a este hombre y volvió con él. Y es que, quién no tomó una mala decisión durante su juventud. Y esta fue la historia de infidelidad que tuvo que vivir la mujer durante su época de juventud.

