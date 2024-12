Esta es la mejor harina para hacer arepas según los nutricionistas; no lo engorda

No todas son iguales y de hecho hay algunas que son refinadas o tienen azúcares añadidos. Un profesional especializado en dietas dió la mejor opción

.Publicidad.

Como todos lo saben la arepa es una preparación muy popular en Colombia, tanto que la incluyen en desayuno, almuerzo y hasta cena. Además, las arepas son naturalmente libres de gluten, lo que las convierte en una excelente opción para personas con celiaquía o sensibilidad al gluten. También tiene un porcentaje de fibra lo que la hace más saludable que otras opciones como el pan. No obstante, no sirve cualquier harina para hacer arepas, de hecho, solo algunas tienen estos beneficios.

En el mercado existe una gran variedad de marcas que ofrecen harina para hacer arepas, pero eso no es lo mismo que utilizar maíz molido. El doctor experto en obesidad, diabetes y metabolismo, habló sobre el tema a sus seguidores y explicó cuáles son aquellas opciones que sí debe consumir y cuales no recomienda para nada, sobre todo en personas con problemas de diabetes, triglicéridos o insulina.

..Publicidad..

Cuál es la mejor harina para hacer arepas saludables

En primera instancia para saber lo que no debe consumir, son aquellas harinas del mercado que tengan azúcares añadidos o que sean refinadas. Pues pierden nutrientes y fibra, que realmente son mayoría. Lo mejor si quiere consumir harina de maíz es que compre una de grano entero o integral. Estas contienen fibra y nutrientes tal como debe ser.

...Publicidad...

Finalmente, si puede moler el grano de maíz y hacerlas en casa sería lo mejor, aunque en caso de que solo compre la refinada y no quiera cambiarla puede agregar fibra a la masa. Como por ejemplo semillas de chía, de ajonjolí, también grasas sanas como queso rallado.

....Publicidad....

| Ver también: ¿Arepa o pan, qué es más saludable para el desayuno? Esto dice la ...