Esta es la deuda que tiene el Gobierno Petro con las feministas

Por: John Jairo Gelvis Vargas |

mayo 30, 2025

Ya han pasado casi 2 años y 10 meses en el que el gobierno del cambio, no le ha cumplido a las feministas, ni a sus banderas, por el hecho que se ha pasado por la faja las promesas de extirpar las malas prácticas en violencias basadas en género. Podemos recordar las violencias basadas en género y de supuestamente acoso sexual que aparentemente ha tenido Holman Morris, petrista de pura cepa, el cual es el director de RCTV.

También salen a la luz, casos del excónsul de México, Andrés Hernández, que han dejado mal parados el nombre de un proyecto progresista en el alma de las feministas, por el hecho que esperaban más participación en las cuotas de poder o que iban a castigar a los hombres que acosaban sexualmente a las mujeres que trabajan en el Estado, pues por años se pelearon por los derechos de las mujeres oprimidas por una orden de prestación de servicios.

Por otro lado, Mafe Carrascal ha logrado posicionarse en la política nacional colombiana, destacándose por su activismo y defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, su trayectoria también ha estado marcada por debates internos sobre la consistencia de sus principios frente a alianzas políticas y figuras controvertidas.

Desde su zona de confort, se critica la falta de una voz crítica por parte de la congresista frente a los señalamientos de Morris, Hernández y Benedetti. Aquellos de izquierda que votaron por el cambio se preguntan qué cambio se ha logrado, si todo parece continuar igual. Se espera que, a pesar de no haber sido votada directamente para la Cámara por Bogotá, la congresista cumpla con las banderas sociales por las que fue elegida, ejerciendo un verdadero control político. Es crucial recordar que contaban con las herramientas y el poder como gobierno para transformar las malas prácticas políticas, en lugar de perpetuar lo que tanto se criticó.

Podemos seguir contando quien más está dentro de este carrusel de acoso y les ha tocado renunciar supuestamente a Nelson Lemus Cruz que era viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos, pues ha sido un festival de denuncias sobre acoso, violencia basado en género, en la Universidad Francisco de Paula Santander, el abogado Carlos Bolívar que es el delegado del presidente de la República ante el consejo Superior Universitario CSU, donde la rectora Sandra Ortega lo denuncio antes la Fiscalía General de la Nación FGN, por Violencia Basada en Género, pues la rectora demostró que el joven cometió una falta supuestamente una falta grave contra la integridad de la rectora de esta institución, por ende queda con las garantías de patrulla rosada contra el señor Bolívar, no puede estar a 200 metros cerca a la rectora, aunque la institución ya pidió ante el Gobierno del cambio que genere el cambio del delegado por garantías psicológicas y de su integridad como mujer, por eso no entiendo cómo este Gobierno no cambió el modus operandi de las malas prácticas que tanto criticaban.

