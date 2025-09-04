Cuáles son las 5 películas ideales para ver en cine este fin de semana: terror, comedia y talento nacional

El terror, la comedia y la fantasía se toman las salas de todo el país. Una película colombiana puntea como la más exitosa de la semana.

Uno de los lugares predilectos pare coleccionar memorias es en el cine. La pantalla grande, el olor a palomitas de maíz, las cómodas sillas con portavasos y el sonido diseñado para tener la mejor experiencia cinematográfica, un conjunto de elementos perfectos para olvidar la cotidianidad un par de horas.

Tan solo en los primeros siete meses del año se reportó un total de 30.238.101 de espectadores en las principales ciudades del país, según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Películas Cinematográficas. Bogotá, Medellín y Cali puntean como las capitales departamentales que más ven obras audiovisuales en las salas de cine.

Para que usted, su familia y amigos no se pierdan la gran oferta que hay en cartelera, desde Las2Orillas le dejamos cinco películas recomendadas que no se puede perder este fin de semana.

5 películas recomendadas para ver este fin de semana en cine

El Conjuro 4: últimos ritos

La pareja Warren vuelve a estar en la pantalla grande, esta vez siguiendo la historia de una familia en Pensilvania que reporta sucesos paranormales que están ocurriendo al interior de su casa. Ed y Lorraine tendrán que enfrentar una vez más las fuerzas demoníacas que los atormentan.

Un Poeta

La película colombiana que está siento un éxito en taquilla, dirigida por el ganador del Festival de Cannes, Simón Mesa, continúa su paso por las salas de todo el país.

La historia sigue la vida de Óscar Restrepo, un poeta de mediana edad que, aunque talentoso en su juventud, no tiene ninguna gloria. Alcohólico, errático y desempleado, decide por obligación empezar a dar clases en un colegio. Institución en la que conoce Yurlady, una niña con talento innato por la escritura que cambiará el rumbo del protagonista.

La hora de la desaparición

En una pequeña ciudad de Estados Unidos todos los alumnos de una misma clase, a excepción de uno, desaparecen misteriosamente a la misma hora en la misma noche. Los habitantes empiezan la exhaustiva búsqueda de los menores que se han ido sin rumbo alguno.

Todos los ojos están puestos sobre la maestra y el único estudiante que no desapareció, sin imaginar que el suceso tiene un origen paranormal.

Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos

La primera familia de Marvel se enfrenta a su mayor desafío hasta la fecha. Obligados a equilibrar su papel de héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un voraz dios del espacio llamado Galactus.

Otro viernes de locos

Protagonizada por las icónicas Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, llega la continuación de “Un viernes de locos” (2003). Años después de que Tess y Anna sufrieran una crisis de identidad, Anna tiene una hija y pronto una hijastra. Mientras afrontan los retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que un rayo puede caer dos veces.