Esta es la bodega de accesorios en San Victorino en la que puede encontrar joyas desde $2 mil

.Publicidad.

Uno de los lugares de comercio más populares entre los pequeños comerciantes en Bogotá es el centro, pues en está zona de la ciudad es posible que los microempresarios encuentren diversos productos a bajos precios para reabastecer sus negocios, especialmente, en el sector de San Victorino. En medio de las decenas de locales existe una bodega de accesorios diseñada para compras al por mayor y en grandes cantidades.

De acuerdo con la creadora de contenido conocida como 'Alejandra ahorra' la bodega se llama CEDI accesorios, y se encuentra en el Centro Comercial Dtodo accesorios (Calle 12 N 12-13). En este lugar es posible encontrar srtículos para el cabello, aretes, juegos de cadena y topitos, mucho más.

..Publicidad..

| Vea también: El práctico minimueble de D1 para acomodar joyas y maquillaje; solo vale $20 mil

...Publicidad...

En cuanto a los precios, tienen juegos de aretes de iniciales y cadenas con nombre desde $6.000, topitos desde $800, juegos en acero desde $2.200, juegos en cover gold desde $6.500, caimanes desde $14.400 la docena.

....Publicidad....

Cabe mencionar que al tratarse de una bodega mayorista solo venden en grandes cantidades y el mínimo de compra desde $300 mil y de recompras desde $100 mil. Sus horarios de atención son de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. a 6:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. los domingos y festivos no tienen atención.