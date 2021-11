¿Está Bancolombia atropellando a sus propios empleados y clientes?

Por: Andrés Felipe Ríos Fernández |

noviembre 17, 2021

El sueño de muchos universitarios es pertenecer a una empresa grande como lo es Bancolombia, que cuenta con 30 000 y 20 millones de clientes actualmente, según la entidad.

Pues en su constante publicidad se muestra como una empresa respetuosa de sus clientes y empleados, pero contradictoriamente para quienes llegan a cumplir ese propósito de trabajar allí, la realidad es bien diferente.

En días pasados nos dimos a la tarea de buscar algunas respuestas por las constantes quejas que como clientes y usuarios hemos vivido con dicha entidad en los últimos tiempos, encontrando muchas de esas respuestas en una amplia entrevista que brindaron la señora Maryori Cecilia Jaramillo y el señor Iván Darío Serna, presidenta y secretario nacional de Conexión Sindical –Sindicato de Trabajadores Bancolombia–.

En dicha conversación se pudieron evidenciar muchas actuaciones que Bancolombia viene fomentando, que afectan a los trabajadores y que se ven reflejados en el servicio a clientes y usuarios.

De allí podemos recordar que el año pasado, en medio de la pandemia del Covid 19, se obtuvieron infinidad de quejas ya que por evitar el desplazamiento a las oficinas, los clientes trataban de realizar sus pagos de forma virtual sin muchos de ellos haber pedido periodo de gracia y nunca les mostró pago mínimo.

Así pasó un mes, dos meses, tres meses y a la gente no se le había generado el pago, aunque muchos clientes tenían capacidad de pago, de manera virtual trataron de hacerlo y no estaba ese pago mínimo generado, lo cual llevó obligatoriamente a acogerse a esos periodos de gracia y a los supuestos alivios financieros, los cuales al final generaron mayor malestar en los clientes.

Preguntada al respecto, esto dijo Maryori Jaramillo, presidenta de Conexión Sindical:

“Para dicho periodo se recibieron muchas quejas, no sabemos si el banco no se hizo entender o si los clientes no tuvieron la capacidad de interpretar la información que el banco les quería dar. Pues pasados los tres meses del periodo de gracia en pandemia, se encontraron que al pagar sus obligaciones, sus cuotas estaban triplicadas y que su flujo de caja no les alcanzaba para ponerse al día. ¿Qué sintieron los clientes? Que con dicha medida no se había generado ningún alivio, sino que, por el contrario, se les había agravado aún más su situación económica”.

En su puesto de trabajo recibió casos de diferentes líneas de crédito, en las cuales los clientes indignados por el supuesto alivio le reclamaban por los excesos e incrementos de las cuotas a pagar. Situación que vivieron también otros empleados del banco en las diferentes sucursales del país.

De otra parte, la lectura que hace Iván Darío Serna, secretario general de Conexión Sindical, sobre la situación actual y el clima laboral en Bancolombia es que el banco –en su afán de obtener mayores ganancias y utilidades– viene

atropellando desde sus diferentes acciones a los clientes, a los usuarios y en gran medida a los trabajadores, quienes al final son la cara física, humana, del banco.

“Bancolombia tiene una estrategia de publicidad muy alta y agresiva, enmarcada en múltiples valores, lo que hace que la población en general perciba a esta entidad como el mejor lugar para trabajar, pero desde adentro la realidad es otra muy diferente, ya que aunque se tuvieron periodos de tiempo en los cuales se trabajó de manera más tranquila y armónica desde lo humano (como lo fue en la presidencia de Carlos Raúl Yepes) hoy día la situación es contraria, pues las políticas tan agresivas en materia comercial de la actual administración en cabeza de Juan Carlos Mora ha llevado al deterioro del ambiente laboral en el banco, lo cual se refleja en el gran número de compañeros enfermos a causa de la desmedida presión para el cumplimiento de metas comerciales, independientemente del cargo que desempeñen, pues hasta los cajeros que son un cargo netamente operativo, tenemos código de venta y con la obligación de cumplir con el plan de gestión comercial, pues de allí depende mayoritariamente tu valoración de desempeño.” Aseguró Serna Mejía.

También aseguran los dirigentes sindicales que otra problemática grave en el banco es la escasa planta de supernumerarios con la que se cuenta hoy, ya que dichos compañeros son los encargados de realizar los diferentes reemplazos que se presentan (por incapacidades, capacitaciones, reuniones, citas médicas e incluso los reemplazos por vacaciones) lo cual genera una carga adicional para los compañeros que quedan en las diferentes oficinas y dependencias.

De igual forma el mal servicio que se presta a los clientes y usuarios quienes llegan a realizar sus operaciones a las diferentes sucursales y tienen que aguantar unas largas esperas, además de tener que observar muchos puestos de trabajo vacíos. Aunado todo ello al constante cierre de oficinas que se viene dando de parte del banco en todo el país.

“El banco viene desde tiempo atrás en un proyecto de ir tercerizando el área de caja, direccionando y en algunos casos obligando a la utilización de los corresponsales bancarios, los cuales son unos establecimientos que cuentan con toda la publicidad del banco, pero que en realidad, son terceros que prestan un servicio a Bancolombia, pero que no hacen parte de ella. De allí que dichos compañeros que trabajan allá y que realizan las mismas funciones nuestras, no tienen nuestras mismas garantías laborales, ni convencionales.” Concluye Serna.

Aunque contactamos a Bancolombia para escuchar su versión sobre estos hechos, no fue posible y solo recibimos esta respuesta: "De acuerdo con tu solicitud queremos informarte que siendo respetuosos de todos los sindicatos y

sus opiniones, nos abstendremos de enviarte nuestra posición". Lo cual nos da pie para que la ciudadanía se pregunte por los cuestionamientos que hicimos:

- ¿Qué acciones realiza Bancolombia para informar bien a los clientes? ¿Hubo desinformación o publicidad engañosa con los periodos de gracia que ofreció el banco durante la pandemia? ¿Qué acciones realizó para resarcir a los clientes por este hecho? ¿Cuántos empleados tercerizados tiene actualmente Bancolombia? ¿Una empresa tan significativa para el país, y teniendo en cuenta la responsabilidad social que ello implica, no debería tener un mayor aporte, desde la contratación directa de sus empleados? ¿Cree usted que los bancos, en su afán de generar mayores ganancias, han atropellado a clientes, usuarios y empleados?