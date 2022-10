¡Se puso brava! Las razones por las que Esperanza Gómez demandó a Facebook

La actriz porno no se quedó con los brazos cruzados después de que le quitaran su cuenta de Instagram. Junto a sus abogados se fue con todo contra Meta Inc.

Hace algunos meses, Esperanza Gómez quedó fría al ver que su cuenta de Instagram, en la que tenia casi 6 millones de seguidores, había sido borrada definitivamente de la red social. La modelo colombiana fue acusada por servicios sexuales y pornografía, después de que algunas de sus imágenes fueron reportadas y Facebook hiciera la respectiva revisión.

"Le bloquearon la esperanza": la actriz de cine para adultos contará los detalles de porqué le cerraron su cuenta de Instagram. la cita es hoy 3 de agosto en vivo 2:30 p.m. #noticias #EsperanzaGomez pic.twitter.com/EkZIwJRo0P — HSB Noticias (@HSBnoticias) August 3, 2022



A esta decisión, Esperanza Gómez puso el grito en el cielo y aseguró que iba a demandar a la empresa Meta Inc. Las razones las dio al programa 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, en donde aseguró que la aplicación estaba privándola de su derecho al trabajo, ya que varios de sus contratos se dan a través de la red social y también gracias al numero de sus seguidores.

La actriz de contenido para adultos aseveró que las imágenes por las que su cuenta fue cerrada no incumplen las normas de Meta Inc., empresa propietaria de Facebook, Instagram y Whatsapp; ya que, aunque sus fotografías son sensuales, no muestran ningún tipo de pornografía explicita. Así mismo, explicó que existen otro tipo de perfiles que tienen imágenes muchísimo mas fuertes y no reciben ningún tipo de restricción.

Finalmente, Esperanza Gómez comentó que, aunque muchas personas le aseguran que la demanda contra la empresa de Mark Zuckerberg no prosperará, espera dejar un precedente para "tratar de hacer respetar y valer los derechos, no solo de Esperanza Gómez, sino de cientos de mujeres que trabajan en industrias parecidas”. Habrá que esperar si a la actriz de contenido para adultos le devuelven su cuenta, o tendrá que empezar de cero otra vez.