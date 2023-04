"Eso no va contigo" El día que Jota Mario Valencia salvó a Laura Acuña de los biopolímeros

.Publicidad.

Sin duda alguna, el tema de los biopolímeros fue muy famoso durante un tiempo en Colombia, varias persoas decidieron inyectar esto. Sin embargo, terminó siendo un martirio para las mujeres que decidieron aplicarse. En la actualidad, han sido varias las mujeres reconocidas que han mostrado el martirio que sufrieron a raíz de esto e incluso el dolor que aún deben vivir. Quien se salvó de milagro de haber pasado por esto fue Laura Acuña y gracias a Jota Mario Valencia.

Y es que, en la actualidad la presentadora cuenta con un espacio de entrevistas llamado 'La sala de Laura Acuña', donde ha recibido a un sin fin de famosos. Uno de los más recientes fue Elizabeth Loaiza, quien tuvo que pasar por el sufrimiento que generan los biopolímeros en el cuerpo. Durante este tema de discusión, Laura Acuña metió la cucharada recordando un hecho muy particular que vivió con Jota Mario Valencia, quien impidió que la mujer se sometiera a ese procedimiento.

Según contó Laura Acuña en este espacio, en su momento, Jota Mario Valencia le dio algunas palabras con las que le dio a entender que su cuerpo no necesitaba de ello; aquello dejó reflexionando a la presentadora quien finalmente decidió no inyectarse los biopolímeros. De esta manera, el paisa le salvó la vida a la mujer quien nunca tuvo que pasar por el sufrimiento que implica el retiro de aquella sustancia. Finalmente, Laura dejó una reflexión sobre el tema pidiendo que no se fueran a inyectar nada.