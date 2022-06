Ese tal Hernández bajo una lupa que todo lo revela...

Por: MIGUEL ANGEL |

junio 10, 2022

Hace 3 años comencé a seguir a Rodolfo Hernández y a escuchar sus largas intervenciones semanales en su canal de YouTube.

Después de años de seguirlo con atención, hoy puedo decir que están equivocados quienes lo tildan de payaso, de viejito despistado, de candidato superficial sin programa, de un señor empresario que no sabe nada sobre la Colombia profunda. Desearía que todo lo anterior fueran razones por las que haya que preocuparnos. Pero no es así, y voy al grano:

Quienes hemos seguido con lupa a Hernández y lo hemos conocido más allá de sus fugaces apariciones en redes, hemos podido ver aflorar su verdadera naturaleza a través de los años: un personaje que se suma al creciente número de políticos con trastornos muy graves de la personalidad en todo el mundo.

Siguiendo al científico Robert Haré, a quien he podido estudiar por varios años desde que viví en Hong Kong, lo de Hernandez es un trastorno de personalidad psicopática:

1) Miente con facilidad y con descaro (todo el tiempo y de forma tan desvergonzada que cuesta creer que miente).

2) Camufla su naturaleza perversa y narcisista bajo una imagen bonachona y bondadosa. (Sonríe y llora ante cámaras, pero es inhumano y autoritario fuera de ellas, convoca a otros a realizar acciones bondadosas, que en realidad no son auténticas sino manipuladoras, como el famoso animal rescatado, etc.).

3) Seduce y convence a cualquier precio (Ante cualquier tema o pregunta siempre responde lo mismo sobre los corruptos malditos que hay que acabar, porque sabe que es lo que la gente quiere oír, y porque es lo que más moviliza y manipula pasiones).

4) Proyección: Acusa a otros de las cosas malas que él mismo hace (Es el único candidato que tiene imputaciones por corrupción, y una persona que ha hecho su riqueza de manera corrupta, también hay sin-número de grabaciones en donde ofrece coimas y transa dinero, puestos, contratos e influencias).

5) No muestra signos de auténtico remordimiento ni culpa (Se excusa con descaro y sin vergüenza ante las faltas graves que comete, o les resta gravedad de manera olímpica).

6) Ve a las personas como objetos o instrumentos para usar. (Celebra con descaro y sin ninguna muestra de consideración cómo un hombrecito que trabaja duro toda su vida lo hace millonario.

7) Busca siempre ganar a cualquier costo (Lo dice él mismo todo el tiempo, lo enuncia explícitamente, repite que es un ganador de forma retadora y sin vacilación).

8)Es impulsivo y violento en todas las formas (Basta con ver las decenas de grabaciones de agresiones físicas, verbales y psicológicas que así lo prueban).

9) No muestra conexión empática ni siquiera con sus seres más cercanos (Al hijo lo llama estúpido en una entrevista al aire, y su esposa admite que nunca le ha reconocido sus logros).

Hernández de payaso NO tiene nada.

Es a todas luces un psicópata integrado que logra engañar y seducir una vez más a un pueblo obnubilado por una realidad compleja y abrumadora.

Parece un personaje particular y hasta divertido, pero en realidad es muy peligroso.

Desgraciadamente poco se habla de este tema, quizás porque es un tabú, o porque nos negamos a creer que personalidades tan disfuncionales y desquiciadas puedan existir, o simplemente porque estas personalidades encarnan una especie de súper poder que la sociedad termina admirando sin darse cuenta que ha alzado en hombros a su propio verdugo

¿Por qué a Colombia, un país que ha sido tan engañado y manipulado, aún le cuesta tanto identificar este tipo de personalidades?

¿Por qué sabemos tan poco de estos temas?

No soy psicólogo forense, pero he podido aprender una que otra cosa sobre el tema y sacar conclusiones después de ver lo que le ha pasado a este país en las últimas 3 décadas con una personalidad como la de Álvaro Uribe en el poder. Si el Uribismo no pudo ganar, entonces tumba el tablero y destruye el juego.

¿Qué mejor retirada de la historia que en medio de un caos generado por un personaje outsider trastornado, quien incendia un país (prometió declarar estado de excepción cuando se posesione) y a quien además de no importarle un comino los seres humanos, igual ya va de salida a sus casi 80 años?".

*Profesor de la U. Nacional de Colombia