La gente bien espera, que pase la procesión, del nuevo santo de cera, San Rodolfico el bufón

Una copla para no olvidar: ¿Qué tengo lengua escamosa? No me importa ni resiente Lo que importa es que la gente Se coma el cuento y babosa Salga conmigo a votar

Por: Ignacio Coral |

junio 10, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La gente expectante espera

Que pase la procesión

Del nuevo santo de cera

San Rodolfico el bufón.

Y como lo ha dicho el Santo

Que con la Virgen van putas

Quiere ver el vecindario

Quién son todas, quién es una

Que de virgen se reputa.

Ven entonces desfilar

A la Cabal y Paloma

Dilian Francisca se asoma

Y otras tantas que da pena

Tan siquiera mencionar.

Portan una bandera

William Ospina y Fajardo

Que pregona en su leyenda

San Rodolfico es un bardo.

Su palabra nos deslumbra

Sus versos son de deveras

Más cuando con berraquera

Sus putazos nos alumbran.

Aparece José Serpa

Junto a un bobo bumangués

Avergonzando de cerca

A su padre que revuelca

Su rabia bajo el ciprés.

José Obdulio con parlante

Exclama que el Santo es sabio

Que oigan y no se aguanten

De saborear en los labios

Sus lecciones de ignorante:

“Aprendan brutos ignaros

Dónde queda ese Vichada

Y que es eso de Escazú,

Y no le pongan reparo

A decir que todo es nada

Y Hitler, nuevo Jesús”.

Un “hombrecito” deudor

Que hipotecó a Rodolfico

Pasa y dice que es delicia

Deberle al Santo Bendito

Y volverlo ganador.

Un tonto de torniquete

Porta constancia escrita

Que Rodolfico promete

Y cumple si resucita.

“Ahí viene el santo muchachos”,

La gente se arremolina

A ver al putas más macho

Al que nadie lo acoquina

Ni tan siquiera un buen cacho.

Va parado sobre un anda

Que cargan Fico y Gaviria

Con Uribe y el Pastrana

Los corruptos en gavilla.

Es que el Santo ha prometido

Acabar la corrupción

Y por eso necesita

La experiencia ya exquisita

De graduados de ladrón.

“Soy el cambio de Colombia”

Pregona el Santo en su anda

“Por eso es que me acompañan

Todos estos hijueputas

A bailar esta parranda.

Que soy bufón y truhán,

¿Qué tengo lengua escamosa?

No me importa ni resiente

Lo que importa es que la gente

Se coma el cuento y babosa

Salga conmigo a votar.

Televisión española

Me dio crédito burlón

Es decir que desde ahora

Colombia tiene un producto,

Un bruto de exportación.

Ni Duque con tanto viaje

Y sus dotes de rebruto

Se ha exportado de bufón”.

La gente grita alocada

“Viva el cinismo, el engaño,

Es la mejor estocada

Para morir en un año”.