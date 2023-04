¡Ese tal César Gaviria no me representa!

Por: German Peña Cordoba |

abril 10, 2023

TRISTE ESPECTACULO EL QUE NOS TOCA PRESENCIAR con un partido liberal arrodillado a los intereses de los poderosos, que se niegan a que se posibilite el cambio por el cual votamos casi 12 millones de Colombianos. Es hora que las bases Liberales se rebelen contra la tiranía y hagan sentir que con su concurso y su voz, se definen las trascendentales medidas del cambio. En este caso, el apoyo Liberal a la reforma a la Salud es definitivo.

¿Porqué las bases del Partido Liberal tienen que someterse a las veleidades coyunturales de una Dirección General que no representa a los asociados en los postulados históricos del partido?. Es una arbitrariedad histórica la del acérrimo Neoliberal Cesar Gaviria Trujillo, de conducir al partido de las otroras transformaciones sociales, a ubicarse al lado de una ultraderecha retrograda, insensata insolidaria y fascista. ¡Respete las bases Liberales carajo!

El señor Gaviria propugna por una felonía a los principios del Partido Liberal Colombiano, cuando como partido de gobierno se aparta y, no acompaña la reforma a la salud anteponiendo sus intereses personales a los de los asociados que es el pueblo Liberal Colombiano. La manida narrativa es, que no se debe arrasar con el sistema, si no hacer unos cambios que maquillen y "construir sobre lo construido". Eso dicen. ¡Pamplinas!. "Las líneas rojas" es querer que nada cambie y resulta que lo construido se encuentra agrietado. ¡Que todo siga igual es su deseo!.

El Partido Liberal, fundado por Ezquiel Rojas en 1849, es la colectividad más antigua y sexta en el mundo en antigüedad. En su plataforma ideológica reza: "es el partido del pueblo, tiene carácter pluralista y constituye una coalición de matices de izquierda democrática, cuya misión consiste en trabajar por resolver los problemas estructurales económicos, sociales, culturales, políticos, nacionales y regionales, mediante la intervención directa de sus bases".

En este momento historico su Presidente honorario es César Gaviria Trujillo. La ideología oficial del partido es la Socialdemocracia; Socioliberalismo; el Progresismo; el Laborismo y La Tercera vía. El partido se encuentra afiliado a la Internacional Socialista y su

Eslogan oficial es: Oportunidades para todos. Lo anterior es vilmente traicionado, cuando el partido actúa cual veleta, a la diestra de una ideología totalmente contraria a sus genuinos ideales. ¡Bienvenidos al extraviado presente!, porque el pasado fue glorioso.

Ezequiel Rojas, José Hilario Lopez, Alfonso Lopez Pumarejo y Jorge Eliecer Gaitan conspicuos Liberales del pasado, volverían a morir en el acto, al enterarse de la traición que se le hace, a los postulados hoy pisoteados sin ninguna consideración.

El Partido Liberal Colombiano defiende el principio fundamental de la igualdad; es un patrimonio de la historia de esta patria grande y sufrida que tendera a desaparecer mientras haya una dirección Liberal extraviada en la defensa de intereses particulares, como la del señor Cesar Gaviria, que propugna por instalar el partido al lado de la ambigüedad ideológica.

Es el pueblo en las calles el que finalmente le debe dar luz verde a las reformas. Se entiende el juego de una democracia participativa y desde luego, es el Congreso el escenario legítimo donde se dirime las diferencias, las objeciones, se dan los debates y finalmente se aprueban las leyes, pero igualmente se tiene claro, que el congreso debe ir en consonancia con la historia y el querer legitimo de un pueblo que voto por un cambio.

El Partido Liberal que le debemos la abolición de la esclavitud en 1856 bajo el gobierno de José Hilario Lopez, el partido creador de sindicalismo en Colombia, el de "La Revolucion en Marcha" de Alfonso Lopez Pumarejo, el del intento de Reforma Agraria de Carlos Lleras Restrepo; ese mismo Partido, es el que hoy se niega a las reformas progresistas, pisoteadas por el espurio director que casualmente y de manera aleatoria, se encontró la presidencia de la República, en el cementerio Central de Bogota. ¡Bienvenidos al futuro!

GERMAN PEÑA CÓRDOBA