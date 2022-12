.Publicidad.

Hace algunas semanas, la noticia de que Egan Bernal se había hecho una cirugía en su nariz para poder respirar de manera adecuada inundó los portales de noticias. El ciclista, debido a los múltiples accidentes que ha tenido a lo largo de su carrera, tenía varias complicaciones en su rostro, entre ellas una patología obstructiva nasal, múltiples traumatismos nasales y una desviación septal.

Pues no hace muchos días, la fotos de Egan Bernal con su 'nueva nariz' se volvieron virales en redes; y no precisamente por algo positivo. Un fanático del pedalista montó una imagen en Instagram; y si no hubiese sido porque etiquetó a Egan en la publicación, muchas personas no habrían reconocido al ciclista zipaquereño.

Comentarios como "Ese no es Egan", "Menos mas mandó foto para reconocerlo en la próxima temporada" o "No puede ser Egan Bernal, parece otra persona" aparecieron en la publicación. Y es que es bastante drástico el cambio del corredor colombiano, quien, literalmente, parece otro sujeto.

Así mismo, en Twitter también rondó otra fotografía en donde se le ve mas de perfil; y el cambio entre el antiguo Egan y el actual, es sorprendente. Incluso un usuario aseguró que el tema de "respirar mejor" solo fue una excusa para hacerse un retoquito.

Ahora bien, mientras todas estas reacciones inundan el internet, Egan Bernal continua concentrado en prepararse para lo que será el 2023, año en el que volverá a la competencia profesional, después del accidente que casi le quita la vida.