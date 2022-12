Sufriendo por amor: así pasó Maluma la navidad en Medellín

.Publicidad.

Por estos días Maluma ha estado en boca de muchos con el lanzamiento de su nuevo licor, un mezcal llamado “contraluz”, con el cual pretende seguir haciéndose renombre como empresario, pues este no es el único negocio que el paisa posee actualmente. Sin embargo, más allá de su nuevo emprendimiento, lo más comentado ha sido su celebración de navidad.

El artista a través de Instagram, donde cuenta con más de 62 millones de seguidores, compartió unas fotografías de cómo decidió pasar estas festividades.

Al mejor estilo de película de romance, Maluma compartió una foto en la que se está dando un beso con su actual pareja, la arquitecta Susana Gómez, mientras el fondo es ambientado por fuegos artificiales.

Además el intérprete de ‘Hawái’ publicó un video con el que dio cuenta del regalo que decidió hacerse a sí mismo por navidad. En honor a sus mascotas y el amor por los animales decidió tatuarse la pierna.

Tras varias horas acostado en una camilla, Maluma obtuvo como resultado un diseño de la cara de un doberman, uno de sus perros, plasmado en su pantorrilla izquierda.

Su autoregalo generó todo tipo de comentarios, entre los que se destacaron aquellos que criticaron su nuevo tatuaje porque según ellos no es el mejor y hubiese podido pagar por un mejor diseño.

Su celebración terminó con un tradicional sancocho “levanta muertos”. El cantante sacó la olla a las afueras de su casa en Medellín para ponerla en un fogón de leña “Papi mirá, 25... Para pasar guayabito, mucho contraluz, mucha cosita, mucha fiesta ayer, entonces mirá… Para los que no saben, this is sancocho” dice el paisa en su clip.