Precisamente anoche, en una reunión de amigos del M-19 que hicimos para recordar a Ramiro Lucio, recordaba yo a Álvaro Fayad.

Yo quería mucho al Turco -así le decíamos los amigos- y no dejo de recordarlo como a la persona más inteligente que he conocido en mi vida. Les contaba, como anécdota, que la figura del Turco se me ha ido creciendo como una montaña en el libro que estoy escribiendo sobre el M-19.

Fayad era todo un personaje que, además, por entre las palabras de su mente rápida se le salía a borbotones un sentido del humor inolvidable. Tenía apuntes que terminaban convirtiéndose en dichos al interior del M-19, como aquel de que en Colombia el delito más grave de la Historia siempre había sido el “porte ilegal de pensamiento”, y soltaba la carcajada.

Un día, en medio de una reunión de la dirección nacional, alguien hizo una de esas intervenciones bien ignorantes y bien ideológicas; cuando terminó, el Turco se volteó a mirar a Pizarro y le dijo: “ese güevón parece de las Farc”. Todos soltamos la carcajada, -obvio- menos el “güevón”. Desde entonces, cada vez que alguien decía una estupidez de esas, no faltaba quien le dijera: “vio, ese güevón parece de las Farc”.

Una de las cosas que poco se conocen del M-19 es que también funcionaba como una especie de club de lectura. Había libros que le encantaban a alguien y que de boca en boca terminaban siendo leídos por todo el mundo. En el M-19 todo el mundo tenía que haber leído Cien años de soledad.

Uno de esos libros que nos obsesionaron fue América en Europa, de don Germán Arciniegas. Don Germán era un historiador venerable de nuestro país; un hombre de una cultura y de una pluma monumentales; uno de los más grandes americanistas de nuestro continente, a la altura de un Martí, de un Vasconcelos o de un Rodó. Es una lástima que nuestras nuevas generaciones no hayan leído sus libros.

Una tarde, en una reunión que espero que el país conozca pronto, el Turco les contó a don Germán y a García Márquez sobre la inmensa importancia que había tenido el libro América en Europa en la configuración del concepto de identidad latinoamericana que hizo el M-19. Fayad decía que para el M-19 era muy importante haberse salido de esa perorata ignorante de que unos españoles malos habían llegado a un continente a acabar con unos indios buenos hasta que llegó Bolívar y nos salvó y colorín colorado este cuento ha terminado.

El libro de don Germán explica, por el contrario, que el encuentro de estas dos culturas completó al mundo. Que fue el encuentro de América lo que hizo que la Tierra fuera, por fin y definitivamente, redonda. Imagínense ustedes el tamaño de la dimensión que este inmenso historiador le dio al 12 de octubre de 1492.

Ese día, entre charla y charla, el Turco le contó a don Germán un chiste viejo que le encasquetó a las Farc. “Resulta que una vez un grupo de las Farc pasaba por una vereda cuando escucharon, desde una tienda, que había un señor que hablaba con un acento extraño. Entraron y le preguntaron de dónde era. A lo que el ingenuo señor les contestó que venía de España. No había terminado de responder cuando el jefe de las Farc le cayó golpes y culatazos. Aterrados, los de las otras mesas le preguntaron por qué lo hacía. A lo que les contestó que los españoles habían matado a los indios, que se nos habían robado el oro, que nos habían traído las enfermedades, que habían violado a nuestras mujeres. Entonces, un señor de la mesa del fondo le dijo que cómo se le ocurría, que eso había pasado hace 500 años. A lo que el de las Farc le dijo: sí, pero yo apenas me enteré anoche cuando estudiaba el manual de marxismo que nos manda el secretariado”.

Don Germán y Gabo no podían de la risa.

Este 12 de octubre que pasó, escuché que el presidente Petro les dijo en su discurso a los indígenas que en su gobierno el 12 de octubre se llamaría el Día de la Resistencia.

No sé por qué se me vino a la cabeza el Turco cuando decía: “Ese güevón parece de las Farc”.