- Escuchar como si estuviera equivocado

El orador sostiene que no se puede cambiar un mundo que no entendemos e invita a defender las ideas, pero escuchando como si uno pudiera estar equivocado

Dados los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia, decidí traducir la intervención de un estudiante durante la ceremonia de graduación de la Universidad de Harvard, que se ha vuelto viral en las redes sociales y que fue recibida con un estruendoso aplauso por parte de los asistentes al evento.

Por la profundidad de esta presentación quiero dejar al lector de este blog la libertad de extraer sus propias conclusiones. A mi juicio, se trata de una intervención magistral, especialmente pertinente en un momento en el que la polarización, la fragmentación social y la dificultad para escucharnos mutuamente parecen haberse convertido en rasgos dominantes de nuestra vida pública. Quizás precisamente por eso vale la pena detenerse a escucharla:

“Mi vida empieza con algo que bien podría ser el inicio de un chiste, y dice así: un cristiano, un musulmán y un judío entran a un bar. Sé que, históricamente, el planteamiento es un poco arriesgado, pero esta vez... esta vez fue un poco diferente.

Esta vez el cristiano se casó con la musulmana y tuvieron una hija. Esa hija creció siendo cristiana hasta que conoció al judío, se convirtió al judaísmo, se casó con él y tuvo un hijo. 22 años después, ese hijo está parado aquí ante todos ustedes, graduándose de la Universidad de Harvard.

Soy un judío orgulloso. También soy el orgulloso nieto de una cristiana y el orgulloso nieto de un musulmán. Pero eso no es una contradicción en ningún sentido de la palabra; es la prueba de un concepto. Y de ese concepto es del que quiero hablarles hoy, porque mi familia me enseñó algo que creo que este mundo realmente necesita en este momento: que el contragolpe a la división no es necesariamente el acuerdo, es la comprensión.

Nuestro mundo de hoy, desde el escenario global hasta aquí mismo en Harvard, se ha dividido en dos bandos. Hay dos lados en cada historia; por supuesto, solo dos lados. Dos lados en cada conflicto, discusión o desacuerdo: el bien y el mal, el toma y dame, derecha e izquierda, progresista y conservador, capitalista y comunista, opresor y oprimido, ricos y pobres, EE. UU. y China, EE. UU. y Rusia, Rusia y Ucrania, Israel y Palestina, Israel e Irán, EE. UU. e Irán... todo presentado en términos binarios. Nos exponen un problema y nos preguntan: "¿Qué piensas? ¿De qué lado quieres estar? Vamos, ¿dónde te posicionas? ¿Con quién te alias?"

Bueno, mi familia no existiría con ese tipo de enfoque. Mis abuelos —uno, un musulmán pakistaní que creció en medio de la guerra indo-pakistaní de 1947; el otro, un refugiado judío del Holocausto— se reunieron muchas veces a lo largo de sus vidas. Como se imaginarán, no estaban de acuerdo en muchísimas cosas. Y, sin embargo, uno de los principales recuerdos que tengo de mi infancia era verlos sentados juntos en la mesa del café discutiendo sobre cualquier tema bajo el sol. Y cuando no estaban cerca, recuerdo escuchar sus voces por teléfono cuando llamaban a mis padres, asegurándose siempre, al final de cada llamada, de preguntar el uno por el otro: cómo estaba, en qué andaba.

Por supuesto, hubo muchas diferencias que nunca resolvieron, pero aun así se reconocían, se preocupaban el uno por el otro, se mantenían en contacto y debatían. Su enorme disparidad en experiencias de vida, puntos de vista, ideología, fe y creencias era un punto de discusión, sí, pero no un punto de división.

Sin embargo, en algún momento entre su generación y la nuestra, algo cambió en la conversación. Los debates se volvieron más ruidosos, el clamor aumentó y la escucha se detuvo; se hizo más difícil. En las noticias, en tus redes sociales, en la mesa de la cena... gente hablando sin escuchar. Gente discutiendo habiendo decidido ya sus propias lealtades. Gente debatiendo no para escuchar, comprender o aprender, sino para ganar, para humillar, para tener la razón. Y en algún punto del camino, la persona sentada al otro lado de la mesa dejó de ser una persona y se convirtió en un obstáculo.

Ahora bien, algunos dirían que de hecho hay personas en este mundo a las que no se les debe comprensión, ni vale la pena el intento; personas cuyas acciones o creencias irremediables las colocan más allá del alcance del diálogo; personas que, en efecto, se han convertido en nada más que obstáculos para el bien común. Y tal vez eso sea cierto.

Pero mis abuelos sobrevivieron a las atrocidades de la guerra y cosas peores, y sabían mejor que nadie que los seres humanos pueden hacer cosas monstruosas. También sabían el hecho más aterrador de todos: que las personas que hacían esas cosas monstruosas eran humanas. No perdonables, no necesariamente redimibles, pero humanas; de manera aterradora. Y es precisamente debido a esa capacidad humana que comprenderlas importaba. El diálogo seguía importando. No necesariamente un diálogo en el sentido de otorgar gracia o proporcionar una plataforma, sino, insisto, para comprender, para preguntar: "¿Cómo llegaron a este punto? ¿Cómo llegaron a esta conclusión? ¿Por qué creen esto?"

Hacer estas preguntas en este contexto ilumina las partes más oscuras de lo que significa ser humano y, como tal, tenemos que lidiar con ellas. Pero estas preguntas —preguntas necesarias, preguntas importantes— no están reservadas únicamente para los momentos más oscuros de la historia humana. Si esas preguntas sobre comprender "¿por qué creen esto?" importan tanto en ese extremo de la humanidad, cabe la pregunta: ¿cuánto más importan para las personas que están sentadas a tu alrededor en este momento?

Para ese miembro de la familia en el Día de Acción de Gracias con el que dejaste de tocar ciertos temas; para esa persona en internet que dice cosas desde una perspectiva que a veces parece inimaginable; para ese estudiante en clase al que le sonreíste una vez, dijiste "punto interesante" y luego regresaste a tu dormitorio a quejarte con tu compañero de cuarto; o para ese amigo al que empezaste a alejar porque una vez dijo cosas que simplemente no te encajaron bien.

Junta a unos 8,000 millones de esas personas y obtendrás nuestro mundo. Muchos de los que venimos a Harvard tenemos el sueño de cambiar el mundo, de dejar un impacto. Pero no puedes cambiar un mundo que te niegas a comprender, un mundo con el que te niegas a hablar. No puedes convencer a alguien de algo si no lo entiendes primero. La paz a través de la comprensión puede sobrevivir al conflicto, mientras que la paz a través del acuerdo dura solo mientras todos sigan estando de acuerdo. En la mayoría de los casos, comprender es difícil. A veces tienes que luchar por ello; a veces tienes que luchar contigo mismo y con tus propias creencias primero antes de poder lograrlo de verdad. Requiere esfuerzo. Mis abuelos lo sabían, pero decidieron intentarlo de todos modos.

Así que, a medida que todos salimos a un mundo cada vez más problemático y dividido, quiero dejarles una práctica muy simple: cada vez que conozcan a alguien con quien no estén de acuerdo, expongan su caso, sí, defiendan lo que creen, absolutamente; pero también pregúntenle a la otra persona sobre sus creencias. Pregúntenles cómo llegaron ahí. Pónganse en sus zapatos y pregunten: "¿Por qué creo esto?". Escuchen como si pudieran estar equivocados. Eso no es una debilidad ni una traición a sus propios ideales; es lo más difícil y lo más importante que pueden hacer en un mundo que constantemente les dice: "Elige un bando".

Les dije que mi vida empezaba como un chiste. Bueno, mi abuelo musulmán fue enterrado mirando hacia La Meca; mi abuelo judío fue enterrado de acuerdo con la ley judía; mi abuela cristiana fue enterrada con una cruz. En cierto modo, el remate del chiste nunca llegó. No hubo una resolución en el planteamiento. Todos eran muy tercos y se aferraron a sus propios ideales y tradiciones hasta el final. Pero aun así se respetaban, se eligieron mutuamente y, al final del día, estaban orgullosos de ser de una sola familia.

Miren a su alrededor en este momento. Miren a las personas que los rodean: la persona a su derecha, la persona a su izquierda. Ahora están sentados entre personas de todas las creencias y de todos los orígenes, una familia que hemos construido a lo largo de los años aquí en Harvard. ¿Estamos de acuerdo en todo? Pregúntenle al chico de la clase. ¿Estaremos de acuerdo alguna vez en todo? Ciertamente no.

El mundo más allá de estos muros tiene los mismos desacuerdos, las mismas diferencias de opinión, las mismas divisiones que nosotros tenemos. Pero les insto: vean a las personas de su clase por lo que son como seres humanos. Luchen por comprenderlos a ellos y a sus creencias, con la misma fuerza con la que se levantan y luchan por las suyas. Y después de que crucen las puertas de este patio por primera vez como graduados de Harvard, hagan lo mismo por las personas de nuestro mundo. Porque en un tiempo tan complicado y tan dividido, la comprensión y una voluntad genuina de mirar un poco más profundo es como esas divisiones empiezan a sanar.”

Creo que por la importancia del mensaje para el momento actual en Colombia, me pareció útil hacer un resumen de las principales reflexiones que nos invita a hacer el estudiante, quien utiliza su propia historia familiar multicultural y multirreligiosa para lanzar una crítica profunda al mundo hiperpolarizado de hoy, planteando una alternativa basada en la comprensión antes que en el acuerdo ciego.

El valor de la diferencia en familia: El orador explica que es un orgulloso judío, pero también nieto de un musulmán pakistaní y de una cristiana. Su familia es la prueba de que el antídoto contra la división no es tener que estar de acuerdo en todo, sino buscar la comprensión mutua.

El orador explica que es un orgulloso judío, pero también nieto de un musulmán pakistaní y de una cristiana. Su familia es la prueba de que el antídoto contra la división no es tener que estar de acuerdo en todo, sino buscar la comprensión mutua. La trampa de los binarios: Critica cómo el mundo actual —desde la geopolítica hasta la vida universitaria— nos obliga constantemente a encasillarnos en dinámicas de "blanco o negro" (derecha vs. izquierda, opresor vs. oprimido, Israel vs. Palestina). Advierte que en este camino se ha dejado de escuchar para aprender; ahora se debate solo para "ganar", "humillar" y convertir al otro en un obstáculo o un enemigo.

Critica cómo el mundo actual —desde la geopolítica hasta la vida universitaria— nos obliga constantemente a encasillarnos en dinámicas de "blanco o negro" (derecha vs. izquierda, opresor vs. oprimido, Israel vs. Palestina). Advierte que en este camino se ha dejado de escuchar para aprender; ahora se debate solo para "ganar", "humillar" y convertir al otro en un obstáculo o un enemigo. Humanizar incluso en los extremos: Al recordar que sus abuelos sobrevivieron a las atrocidades de la guerra y el Holocausto, destaca que ellos sabían que quienes cometen actos monstruosos siguen siendo humanos. Por ende, el diálogo y el preguntarse "¿por qué creen lo que creen?", no es para validar sus creencias, sino para arrojar luz sobre las zonas más oscuras de nuestra condición y evitar repetir la historia.

Al recordar que sus abuelos sobrevivieron a las atrocidades de la guerra y el Holocausto, destaca que ellos sabían que quienes cometen actos monstruosos siguen siendo humanos. Por ende, el diálogo y el preguntarse "¿por qué creen lo que creen?", no es para validar sus creencias, sino para arrojar luz sobre las zonas más oscuras de nuestra condición y evitar repetir la historia. El llamado a la acción: El orador concluye que es imposible cambiar un mundo que nos negamos a entender. Invita a sus compañeros a defender sus ideales firmemente, pero también a practicar una regla de oro: "Escucha como si pudieras estar equivocado", recordándoles que la paz basada en el acuerdo mutuo dura solo mientras todos sigan pensando igual, mientras que la paz nacida de la comprensión sobrevive al conflicto.

Espero que este blog conecte al lector con el momento que estamos viviendo en nuestro país y llegue a sus propias conclusiones, cuando brillan por su ausencia llamados a reflexionar, a escuchar como si estuviéramos equivocados.

Y esa es exactamente la conversación que Colombia necesita tener hoy.

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