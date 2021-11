Escritor argentino gana concurso de cuento de Pupiales

Por: Albeiro Arciniegas |

noviembre 02, 2021

El argentino Horacio Martín Rodio, con el cuento Las palabras, ganó la decimosexta versión del concurso internacional de cuento Ciudad de Pupiales que cada año convoca la Fundación Gabriel García Márquez con apoyo del Ministerio de Cultura, la Gobernación de Nariño y la alcaldía de esa localidad.

El jurado calificador, integrado por la escritora y periodista ecuatoriana Natalia García Freire, el novelista peruano Alonso Cueto y el escritor y crítico colombiano Álvaro Pineda Botero, seleccionó el trabajo de Rodio entre más de 2100 escritores que remitieron sus obras desde unos 34 países del mundo. El galardonado se hace acreedor a un premio monetario de 6 millones de pesos colombianos.

Entre los demás autores seleccionados se encuentran: Julián Santiago Bernal Ospina, de Manizales, con su cuento Después di mi nombre, quien obtiene 2.500.000 pesos al ser destacado como el mejor escritor del país en el concurso. De igual manera, Emma López Hernández, de Pasto, por su cuento El señor del sombrero, recibe 1.000.000 de pesos por ser el mejor texto de un autor nariñense.

Finalmente, Un solo día para ver pasar tu vida, de Silvia Camila Coral Reina, es el mejor texto de un escritor pupialeño, la sede del concurso, autora que recibe un premio de 500.000 pesos. Además, y dentro del grupo de finalistas, aparecen autores de España, Brasil, México, Cuba, Venezuela y Colombia.

Horacio Martín Rodio, el ganador, es natural de Buenos Aires y ha publicado los libros Media baja y La insistencia de la desdicha. Es, además, ganador de varios premios en España, Argentina, Cuba y Colombia, autor experimentado con 68 años cuya vida la dedicó a la lectura y escritura de relatos.

En el texto ganador, uno de los jurados destacó el manejo del lenguaje, una curva dramática dosificada y apropiada para concluir en un final sorprendente y revelador.

Rodio agradeció a los organizadores y miembros del jurado, manifestó que había participado en el mismo concurso en otras versiones sin éxito y agregó que cuando se enteró “no lo podía creer, yo no conozco Nariño ni Pupiales, pero con ese imán de Gabriel García Márquez, quien en Argentina es venerado, me ha interesado siempre este premio”. Destacó que si en algo no hemos fallado como continente es en nuestra riqueza narrativa.

En el comunicado oficial con el veredicto, la organización expresa que es la generosidad de todos y cada uno de los involucrados en las diferentes etapas del concurso el aspecto que permite continuar con un evento creado en homenaje al más grande de las letras colombianas, el nobel Gabriel García Márquez. De igual manera invitaron a la próxima versión de un evento literario que hoy es un ícono cultural en el departamento de Nariño y uno de los más prestigiosos premios literarios que se convocan en Colombia.