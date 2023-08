¿Es viable renegociar el TLC con Estados Unidos?

.Publicidad.

En recientes declaraciones, el presidente Gustavo Petro anunció el inicio de la renegociación del TLC con Estados Unidos. El anuncio tomó por sorpresa al país, luego de que en repetidas ocasiones el gobierno hablara de revisión y no de renegociación.

Además de lo inesperado de los anuncios, quedan serias dudas acerca de su viabilidad. Al respecto, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) ha advertido que “una renegociación del TLC requiere de la voluntad de los dos gobiernos”.

Con las elecciones que se avecinan en 2024 en Estados Unidos, parece improbable que el Congreso apruebe una renegociación del TLC con Colombia, según AmCham.

Mensajes contradictorios del gobierno sobre la renegociación del TLC con Estados Unidos

El 25 de mayo, en declaraciones a Caracol, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, señaló sobre el TLC que “no se está renegociando; se está haciendo el análisis después de 11 años de eso y comprensivamente estamos creando los equilibrios frente a la nueva situación internacional”.

Según el medio citado, el Ministro afirmó que “cada capítulo se está analizando para terminar con una Comisión de Comercio, porque después de 10 años habrá cosas que podrán mejorarse con memorandos de entendimiento, habrá cosas por acuerdos que pueden hacer en el marco del TLC, y habrá cosas que no se pueden hacer porque tienen que ir al Congreso de Estados Unidos o al Congreso Nacional”.

En diálogo con la emisora Blu Radio, a comienzos de 2023 el ministro de Comercio declaró: “No estamos haciendo una renegociación, lo que estamos haciendo es una conversación amable con nuestro socio, con unos términos que habla cada capítulo del Tratado de Libre Comercio, para poder mejorar las condiciones para los dos países […]. En el sentido de que sea más transparente, ágil y conveniente el comercio y la inversión […]. Nunca se ha hablado de una renegociación”.

El 22 de junio, en la presentación de la Política de Comercio Exterior para la Internacionalización y el desarrollo productivo Sostenible, se expresó no la renegociación sino la revisión de los TLC.

En dicha presentación se expresó que se “avanza en la revisión comprehensiva de los acuerdos con socios como Estados Unidos, y lo hará también con la Unión Europea, México, Brasil y Argentina. El objetivo es identificar los desequilibrios comerciales o normativos para mejorarlos y aprovechar más y mejor esos instrumentos”.

El camino de la renegociación del TLC con Estados Unidos

Para empezar un proceso de renegociación, según los mecanismos establecidos en el Tratado, primero se debe recurrir a la revisión de los puntos en los que haya disputa, a través de la Comisión Administradora del TLC.

Si no es posible llegar a acuerdos en esta instancia, es posible iniciar un proceso de renegociación del TLC. Para que esto sea posible, se debe tener la voluntad política de ambos países, que en Estados Unidos pasa por la aprobación del Congreso.

Además, este proceso se debe hacer con la participación del sector privado y de los sectores sociales, quienes también participaron en la negociación.

Es sabido que el TLC con Estados Unidos no permite elevar los aranceles ni restablecerlos. Hacerlo supondría una renegociación no solo de este tema, sino de todo el Tratado, ya que el texto fue negociado con el enfoque de que nada estaba acordado mientras todo en conjunto no lo estuviera.

Un replanteamiento del TLC no puede hacerse dentro de las distintas instancias administradoras del Tratado, pues ellas no tienen facultad para aumentar los aranceles sino tan solo para disminuirlos. En el caso de disminuirlos más rápidamente, se puede volver a aumentarlos, pero solo hasta los niveles anteriores pactados.

Dentro del marco del TLC con Estados Unidos se pueden aplicar salvaguardas temporales a ciertos productos, pero solo durante el tiempo que dura la desgravación, y al final del cual no hay salvaguardia que valga. Además, dichas salvaguardias se aplican cuando las cantidades de productos importados excedan en forma anómala las que tradicionalmente se importan.

Déficit comercial acumulado de USD $15.310 millones entre 2014 y 2022

Según datos del DANE, en 2012, cuando entró en vigencia el TLC con Estados Unidos, la balanza comercial de Colombia con ese país tenía un superávit de cerca de USD $8.200 millones. Desde 2014, la balanza comercial pasó a ser deficitaria, y entre ese año y 2022 el déficit acumulado fue de USD $15.310 millones.

Ya desgravadas hoy la mayoría de las partidas arancelarias, quedan apenas algunos productos sobre los cuales caerá el arancel cero en los próximos años: son ellos los pollos y cuartos traseros de pollo (2030), la leche en polvo, quesos y yogurt (2026), la mantequilla y los helados (2023) y el arroz (2031).

La sola existencia de una fecha “fatal” para la llegada libre de estos productos puede desestimular la inversión o convertir la producción nacional en apéndice de las empresas que los traen.

El TLC prevé severas represalias, sanciones y costosos pleitos en tribunales internacionales si Colombia le incumple unilateralmente a Estados Unidos lo acordado sobre aranceles.

Una renegociación incierta

El comercio exterior colombiano con países con los cuales se tiene TLC representa más de la mitad de las importaciones a Colombia. Hasta el momento, lo que el gobierno ha propuesto es mantener los acuerdos internacionales vigentes y aplicar una política de aranceles “inteligentes”, que solo afectaría a aquellos países con los cuales no se tienen tratados, tales como China, Rusia, e India, entre otros

Cabe la posibilidad de que el gobierno ya haya hecho la llamada revisión del TLC con Estados Unidos y de ella haya concluido que lo que procede es una renegociación. Pero la revisión, si es que existe, no se ha hecho pública y ella no se debe limitar a la parte arancelaria, dada la misma estructura del Tratado, sino a los 23 capítulos del mismo.

Es conveniente que se brinde información detallada y completa sobre la renegociación del TLC, la cual debería vincular a las partes interesadas, y especialmente a los sectores productivos afectados.

