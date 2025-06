¿Es posible que la guerra entre Israel e Irán escale a un conflicto nuclear?

Rusia y China no intervendrán directamente en el conflicto Israel-Irán, pero su apoyo indirecto y el riesgo nuclear con Pakistán e India elevan la tensión global

Por: JOSE ALVAREZ CARRERO |

junio 17, 2025

En el actual conflicto entre Israel e Irán, muchos se preguntan si Rusia o China intervendrán en apoyo de los iraníes y si la conflagración puede escalar a un punto en el cual se use armas nucleares. Frente a una posible participación directa de Rusia y China, es de mencionar que las probabilidades de que eso ocurra son prácticamente nulas.

Rusia está empantanada en Ucrania desde hace más de tres años combatiendo formalmente contra el gobierno de Kiev, aunque en la práctica lo hace contra los 32 países de la OTAN, los cuales son la retaguardia estratégica de Ucrania y proveen a esta de absolutamente todos los suministros militares y tropas de un gran número de países en desarrollo, principalmente de la América Hispana, siendo Colombia el principal proveedor.

En cuanto a China, sus planes para vencer a Occidente son a largo plazo. Desde los años 80 cuando la ideología de Deng Xiao Ping sustituyó al Maoísmo, la premisa es desarrollar al máximo las fuerzas productivas bajo parámetros capitalistas para así poder llegar al socialismo: “no importa si el gato es blanco o es negro, lo importante es que cace ratones”.

En estos momentos, su prioridad es igualar el desarrollo tecnológico y económico de Estados Unidos y para eso no va a arriesgar su comercio implicándose de manera directa en conflictos externos. Su fortalecimiento tiene como meta a mediano plazo la recuperación de Taiwán, pero estos planes no se darán en menos de 5 o 10 años. Por ello, ni Moscú ni Pekín se van a involucrar de manera directa en poyo de Teherán.

En cuanto a participación indirecta de estos dos actores, la situación es distinta.

En primer lugar, el conflicto de Ucrania y la amenaza común de la OTAN ha venido acercando a Rusia y a Irán. Rusia depende de la producción de drones Shahed 136 iraníes en la guerra prolongada que está librando en Ucrania. Esto ha llevado a que la república Islámica se vea beneficiada de tecnología militar del país eslavo como sistemas antiaéreos S-300 y sobre todo, de la utilización de inteligencia satelital y el acceso al sistema Glonass el cual con una red de 31 satélites es el equivalente al GPS estadounidense y al Galileo de la Unión Europea.

Por medio de este es que los misiles balísticos, de crucero y los drones Iraníes logran dar en blancos precisos en Israel a pesar de ser enviados desde distancias de más de 2500 kilómetros. Igualmente, un lote de aviones de 4++ generación SU 35 que había sido fabricado para ser vendido a Egipto y que al final este no pudo comprarlo por prohibición de Estados Unidos tras el ataque Ruso a Ucrania en 2024, al parecer fue vendido por el Kremlin a Irán. Sin embargo, estos aún no han sido entregados, posiblemente por demoras en el entrenamiento de los pilotos y al parecer ambas partes así lo habían querido para no escalar la tensa clama que se vivía hasta hace una semana en la región,

En cuanto a China, su posible participación indirecta es menos evidente en una etapa del conflicto en la cual no se amenace la integridad territorial de Irán y/o la estabilidad política. Sin embargo, si eso pasara, es muy probable que la postura China cambie, no de manera directa, pero sí indirecta a través de su aliado Pakistán. La situación de tal cambio estaría en la dependencia de crudo iraní. Actualmente, Pekín compra a Teherán más de 1.800.000 barriles diarios.

Es decir, el equivalente a dos veces la producción total de países como Colombia. Perder un aliado como ese, pondría a China en una situación vulnerable. A la vez, este es uno de los principales incentivos para el involucramiento de Estados Unidos en el conflicto, ya que sería un golpe demoledor a la economía China. Sin embargo, ese involucramiento del gigante asiático no sería directo, sino a través del Islamabad, el aliado de Pekín en sur de Asia.

En cuanto al posible uso de armas nucleares, cabe recordar que la Comunidad Internacional tiene plena seguridad de que Israel desarrolló este armamento desde los años 70 con complicidad del régimen del apartheid sudafricano de ese entonces. En conjunto, al parecer hicieron pruebas de armas nucleares al sur del océano Índico en 1979, las cuales fueron detectadas por el Satélite Vela de Estados Unidos aquel año e informadas al Presidente Carter.

Tal mandatario demócrata, surgido de las entrañas del llamado “Cinturón Bíblico” ha sido el mayor aliado político del Sionismo en su historia, por lo cual, ese incidente permaneció casi que en secreto y bajo la protección norteamericana no tuvo ningún tipo de condena internacional. Sin embargo, en 1986 se confirmó esa información tras las revelaciones de Mordejái Vanunu a la prensa. Actualmente, en medio del desierto del Néguev está Dimona, el complejo nuclear israelí, desde donde se habría producido entre 75 y 400 ojivas. Sin embargo, los sionistas nunca han admitido pero tampoco han negado que tengan ese tipo de armamento.

Por parte de Irán, si bien tiene varios redactores, desde el año 2003 existe una fatwa o Decreto religioso del Ayatolá Khamenei prohibiendo la producción de armas nucleares por considerarlas contrarias al Islam. Por ello, su programa sería únicamente con fines pacíficos, para la producción de energía eléctrica. Sin embargo, hay un escenario que entra en el tablero de ajedrez: el conflicto entre Pakistán y la India.

Un factor clave en este conflicto es la India. Este país desde sus primeros años fue líder de los no alineados, al ser su líder Nehru junto a Tito y Nasser los fundadores de esta organización desde los años 50, para no timar parte ni por la Unión Soviética ni por Estados Unidos. De los tres, India fue quizá el que más credibilidad tuvo. Siempre mantuvo buenas relaciones tanto con Moscú como con Washington. El fin de la Guerra Fría no cambió dicha postura. Siguió teniendo excelentes relaciones con Rusia, a la que siempre vio como una aliada en las históricas disputas de India con la China.

Sin embargo, eso ha cambiado recientemente. En 2014 llegó al poder como Primer Ministro del Nerendra Modi del conservador Partido Popular Indio. Este mandatario rompió la neutralidad que la India había tenido mientras gobernó el progresista Partido del Congreso, que históricamente gobernó a ese país. En contraposición, ha estrechado los lazos con Estados Unidos y se ha alejado de Rusia, en parte porque Moscú desde el 2014 ha estrechado alianzas con China, el principal aliado de Pakistán en la región.

En ese escenario, el mandatario de la India también ha venido estrechando alianzas con Israel. La razón está en su fundamentalismo religioso hinduista que lo ha llevado a considerar que debe aliarse con todo aquel que sea enemigo de los musulmanes. Eso lo ha acercado al sionismo a pesar de que aparenta seguir manteniendo buenas relaciones con Irán.

Sin embargo, ese cambio de postura se vio reflejado hace un par de meses cuando Israel fue uno de los principales aliados de la India en el conflicto armado con Pakistán. Igualmente, en las recientes redadas iraníes contra el espionaje israelí, los detenidos han sido mayoritariamente de origen indio, lo que podría comprometer también al RAW, la principal agencia de espionaje del gobierno de Nueva Delhi.

Esa situación ha llevado a que Pakistán e Irán, que hasta hace pocos años eran casi que enemigos dado que uno es Chita y otro Sunita, ahora sean aliados. No es para menos. En primer lugar, si la comunidad internacional permite que Israel haga uso de armas nucleares contra Irán, eso le daría luz verde al Gobierno de Nueva Delhi para hacer uso de estas contra Islamabad de forma sorpresiva.

Por otro lado, un cambio de régimen en Irán, por uno afín a Israel, llevaría a que Pakistán quede rodeado de enemigos: al Oriente India y al Occidente un Irán títere de Israel, que a la vez es aliado de India. Por otro lado, si eso afecta el suministro de petróleo a China y afecta su economía, eso repercutiría en Pakistán, ya que Pekín aparte de ser su principal aliado, ha venido construyendo infraestructura vital en el país como es el caso del gigantesco puerto de Gwadar y el Corredor Económico China-Pakistán. Es por eso que tan pronto inició la agresión de Israel a Irán, el Ministro de Defensa de pakistaní ha advertido que en caso de agresión nuclear por parte del régimen sionista, Pakistán apoyará a Irán.

Finalmente, es de recordar que Pakistán es junto a la India una de las 9 potencias nucleares del planeta. Esta situación es la que quizá ha prevenido al régimen sionista de no haber lanzado bombas nucleares hasta ahora. Tal advertencia sirve de disuasión para evitar una posible escalada nuclear. Sin embargo, a la vez aumenta el riesgo de que, en caso de una agresión con ese tipo de armamento, se convierta en un conflicto nuclear con respuestas de Pakistán y la posterior intervención de India, ambas potencias nucleares. Si esa situación se presentase, sería un Armagedón, como el que describió García Márquez en su ensayo "el Cataclismo de Damocles" hace 39 años.

