¿Es inmoral pagarle 87 mil pesos a Direct TV para ver el mundial de la muerte?

.Publicidad.

La única posibilidad de ver los 64 partidos del mundial de Catar es pagando 86.900 pesos. Colombia no va a participar después de ir a dos competencias consecutivas. El ánimo en el país no puede ser peor para verlo. Caracol apenas va a pasar la mitad y si se quieren ver todos los juegos hay que meterse la mano al dril.

Sin embargo, parte del mal ambiente, está, además de que Colombia no esté en el mundial, son los escándalos de corrupción, la red de sobornos con la que los jeques se quedaron con la competencia deportiva más importante del mundo. Están los más de 6.000 trabajadores inmigrantes que murieron mientras hacían los ocho estadios en las que se va a jugar la competencia. Están las restricciones que le dan cárcel a los homosexuales, a las mujeres si muestran la pierna más arriba del tobillo, a la cárcel por tomarse una cerveza, por tomarle una foto a una mezquita, a una obra en construcción, a no saludar, a no aceptar la invitación de un catarí. Además, en diciembre los mundiales saben feo.

-Publicidad.-

VEA TAMBIÉN: Catar, el mundial maldito

Así que, en el caso de este servidor, se resignará a ver de pronto la final por Caracol, gratis, televisión abierta. Pero meterle plata a este mundial es un poco inmoral. Por eso ni el álbum de Panini llené. Ni un plata para el mundial de la dictadura de la muerte. Si Shakira y J Balvin le dijeron que no, ellos que se desviven por los millones, sin importar de dónde vengan, ¿Por qué no podrías hacer lo mismo?

Publicidad.