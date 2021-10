Es indignante que Falcao tenga que ser la salvación de la Selección Colombia

.Publicidad.

Para la triple fecha de eliminatorias a Catar 2022 que acaba de pasar, a muchos colombianos les alegró ver a Falcao titular en los partidos contra Uruguay y contra Brasil. Su gran momento en el Rayo Vallecano le valió ser titular pero, pese a que tenga la titularidad más que merecida, deja ver un problema grave: que tu mejor delantero sea un hombre de 35 años que hace mucho dejó de ser de los mejores del mundo.

No es contra Falcao, su estilo de juego ha cambiado con la edad y es normal. Contra Brasil se jugó un partidazo aguantando balones y ayudando a sus compañeros a ponerlos de frente al arco, pero que delanteros como Duvan Zapata sean suplentes de un Falcao en sus últimos años de carrera dice mucho peor de Zapata que lo bien que habla del máximo goleador de la historia de la selección.

-Publicidad.-

Cuando Falcao entró al partido contra Ecuador el ambiente del estadio y el ánimo del equipo cambio. Radamel sigue siendo una inyección de energía que automáticamente te mejora el juego por su gran talento, pero no es justo con él que tenga que cargar con el peso de hacer los goles que los demás delanteros de menos de 30 años no pueden.

Borré se sacrifica mucho por el equipo y presiona como el que más, pero eso lo aleja del arco. Roger Martínez esta vez no aportó casi nada ni en ataque ni en defensa igual que Duvan, y Borja que se esperaba que fuera el titular se alejó antes de llegar a Colombia. Alguien debe ayudarle a Falcao porque él ya no puede ser el principal responsable de los goles de la selección, y sin goles no se va a Catar 2022.

Publicidad.