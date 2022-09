Las decisiones de Netflix que lo terminaran llevando al olvido en Colombia

.Publicidad.

En un intento desesperado de atraer nuevos suscriptores y demostrar que aún son los preferidos, Netflix ha puesto en marcha todo tipo de estrategías. Desde quitar de su catálogo las favoritas de colombianos, ingresar otras tantas series que no tienen enganche, hasta planes con publicidad.

A pesar de que ha logrado disminuir el descontento de sus suscriptores, la plataforma de streaming no para la mala racha y lo único que ha hecho es tomar malas decisiones.

Todo inició con vender su alma al diablo y perder su identidad, planteando una nueva política que consiste en estrenar un capítulo por semana, con lo cual las maratones quedarían solo en la memoria de sus suscriptores.

Continuó con quitar y cancelar del catálogo, series amadas como ‘Anne With an E’, ‘Betty la fea’ y ‘Rick and Morty’, otras tantas originales fueron suspendidas a manos de las críticas negativas. Sin haberse recuperado de estos duros golpes, llegó otro más, no poder renovar el elenco completo de ‘Sex education’.

Gracias, pero no. Mejor anuncien cuando lanzan la 4ta. temporada de #AnneWithAnE. Esa sí está bien chida y nada más los fans no vemos para cuando. 🤷🏾‍♀️ 🙄😒 — Lilia Castillo (@pecazules) September 10, 2022

Pero lo que terminó de molestar a las personas, fue el anunció de que Netflix cobraría dinero extra a aquellos que compartan sus cuentas y los planes de bajo costo que incluirían publicidad. A pesar del desagrado que va en aumento en las personas, la compañía espera obtener alrededor de 40 millones de espectadores en todo el mundo para el tercer trimestre de 2023, con estos planes.