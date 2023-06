“Eres la pendeja del conjunto residencial ese cagado en donde vivías” Se le salió a Benedetti el atarbán

.Publicidad.

“Soy como Osama Bin Laden, me iré directo contra las Torres Gemelas”. En los audios revelados por Semana este domingo Armando Benedetti amenaza con desatar una tormenta política. Su pupila Laura Sarabia, quien habría cambiado su actitud hacia él desde que se convirtió en la mujer más poderosa del Gobierno, se convirtió en el blanco de sus más desaforados insultos. Uno de ellos dice “Nada, mija, eres la pendeja del conjunto residencial ese cagado en donde vivías y ahora eres hp” refiriéndose a la ascensión que tuvo su discípula. Hace ocho años Sarabia era una más de las jóvenes que iban a la iglesia Su Presencia en el barrio de La Castellana. Ingresó al partido de la U en donde se ganó la confianza de Armando Benedetti. Él sería el puente con Petro y ella se convirtió en la mujer más poderosa dentro del gobierno, la única capaz de levantar a las seis de la mañana a un presidente que le cuesta trabajo levantarse.

Benedetti en los audios de Semana, se suelta en un monólogo contra Sarabia “En lo único que tienes razón, pero tu cabecita chiquitica, como tú eres chiquitica, no entiende, es que es verdad, yo no tuve nada que ver, tú no eres cuota mía, yo a ti no te recomendé, tampoco te escogió Petro, te escogió Verónica, y ya sabes por qué. Y además de eso, además de eso, nunca, lo importante de mí es que se dio oportunidades en todo, solo que una hijueputa como tú no lo entiende”.

Otro pedazo dice lo siguiente: “Mira, me acaban de escribir esto con lo cual estoy de acuerdo, en qué tú estabas obsesionada conmigo, ‘yo tengo lo que Benedetti debía tener’, ‘ay, yo hago lo que Benedetti quería hacer’, nada, mija, eres la pendeja del conjunto residencial ese cagado en donde vivías y ahora eres hijueputa (...) en todo el país”.

El sunami que están generando los audios apenas arranca.

