Tras el Mundial de Rusia, el canal de los Ardila Lulle volvió a transmitir un partido de la tricolor. Sin embargo, no resultó como esperaban

Hace algunas semanas, RCN anunció con bombos y platillos que iba a volver a transmitir los partidos de la selección Colombia, iniciando con los amistosos de la gira por Asia. El canal hacía muchísimo tiempo que no tenía los derechos de la tricolor, desde que Caracol se volvió canal oficial; y si no hubiese sido por los mundiales, desde hace 30 años que no hubiese podido pasar un solo partido del equipo nacional. Ahora bien, el regreso de la selección al canal de los Ardila Lulle fue bueno; pero también dejó varias burlas al espacio deportivo.

Y es que cuando se estaba haciendo la previa del partido de la selección Colombia, como es usual, los periodistas aparecieron en el set de Deportes RCN. En él, se encontraban Javier Fernández, Carlos Antonio Vélez, Juan José Peláez y José Fernando Neira hablando sobre lo que podría ofrecer el amistosos; pero con lo que se quedaron los televidentes fue la publicidad que el canal metió en el set. Como es sabido, la marca de productos Bary es parte de los Ardila Lulle; y aprovechando eso, pusieron un escaparate con mecato de la marca.

Está compleja la situación en RCN, les tocó montar un tiendita en el set. pic.twitter.com/fjyVhwIRbj — Gol Garra (@ElGolGarracol) March 24, 2023

Los comentarios no se hicieron esperar en Twitter y varios seguidores aseguraron que tal es la crisis económica del canal, que les toco montar una tiendita. Otros se burlaron diciendo que había faltado un cartel con "minutos a 200" y otros hasta arremetieron con el propio set, diciendo que parecía de la televisión peruana de los años 90. ¿Cambiará RCN su estrategia publicitaria para el próximo partido?

Falta el cartel de "Minutos a $200" — Rombosman (@c_rombos_man) March 24, 2023

Todos los set de RCN parecen de Televisión Peruana de los 90 — Jairo Mesa Arias (@DIOSmiguia) March 24, 2023

Solo le faltaba surtido a RCN para quedar de tienda de barrio, ya estaba duro eso del periodismo — el ene ene (@OC11COLOMBIANO) March 24, 2023