Epa Colombia ya no quiere ser amiga de Uribe ni de Petro

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, utilizó sus redes sociales para desahogarse sobre sus grandes gastos económicos. Según ella, por su éxito e imperio de keratinas, la DIAN no deja de cobrarle un valor cada vez más alto. “Estuve trabajando súper duro porque la DIAN me dijo: necesito que me pagues mil millones de pesos. En cualquier momento salgo diciendo que me quebré con las keraitnas, que pocotón de plata, estoy impresionada y en abril me dijo que tenía que pagar otros dos mil millones” indicó la dueña de keratinas que hasta mostró prueba de su declaración de renta.

En el mismo discurso, la empresaria no dudó en recordar su famosa reunión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “De nada vale reunirse con un poco de manes ahí que te van a ayudar, que vote que para bajar los impuestos ¿qué? ¿Cuáles impuestos? Ya no quiero ser amiga de Uribe ni de Petro y no quiero ser amiga de nadie” finalizó entre risas acompañada de la canción Rata de dos patas que supuestamente ella le dedicaría a la DIAN.

