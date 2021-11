Epa Colombia va a regalar todo lo que hay en su casa: se despide de su antigua vida

.Publicidad.

Las personas de estrato 6 ya van a saludar a Epa Colombia además de comprar su keratina, así lo dio a entender Daneidy Barrera este fin de semana luego de mostrar su nuevo pent-house ubicado en Ciudad Salitre. En su Instagram la influencer les aseguró a sus nuevos vecinos que ella será la presidenta del conjunto. En Bogotá, un inmueble de este tipo puede costar entre 800 y 4.500 millones de pesos colombianos.

Ahora, la dueña de keratinas contó que se irá de su actual apartamento ubicado en el barrio Olaya Herrera sin absolutamente nada. “Voy a vender este apartamento, te voy a regalar ropa, los muebles, voy a regalar muchas cosas que no me voy a llevar” inició en sus redes sociales Epa Colombia donde también contó la próxima cita que tiene con la DIAN y parar con los rumores que la acusan de lavar dinero.

“A muchas mujeres emprendedoras quiero montarles su propia peluquería, así de bien me está yendo porque me están pagando en dólares, a mí me sale la keraitna súper económica y que me paguen en dólares es súper” dijo entre risas le empresaria y dueña de productos de belleza.

