Entre ratas, calor y hacinamiento pasa sus días La Madame en Cartagena

Desde que la capturaron el 29 de julio del 2018 en su lujoso apartamento en el Laguito , las rumbas son cosas del pasado para la Madame. Si bien ha protagonizado escándalos como hacerle pistola con los dedos a la prensa y posar en una foto con un funcionario de la Alcaldía, La Madame debe convivir entre alimañas, calor y hacinamiento en la cárcel de San Diego en Cartagena.

Casi un año después del escándalo en donde presuntamente caerían los clientes de La Madame, entre los que se contaría a lo más granado de la sociedad Cartagena, no ha salido ningún nombre de su húmeda celda en La Heroica. En San Diego las paredes se están cayendo. Desde finales del 2017 las 150 reclusas que regularmente la habitan gritan de desesperación. La misma Procuraduría General de la Nación recomendó el traslado de las presas a otro sitio. Ellos vieron la proliferación de ratas, de cucarachas, los problemas que tienen de falta de agua y de taponamiento de las alcalntarillas lo que hace irrespirable la atmósfera del penal.

A todo el problema de infraestructura se suma la de que dentro de la cárcel no existe un solo acetaminofén para aliviar los dolores de las presas. El 13 de noviembre del 2018 la Madame fue testigo del profundo abandono en el que está la cárcel. Una de sus compañeras, Elvia Franco, venía quejándose de los problemas que tenía para respirar. Nadie le pasó siquiera un inhalador. Cuando estaba agonizando llamaron a una ambulancia. La señora Franco murió en el camino al hospital. Aunque las directivas de la cárcel dicen que se le atendió la enfermedad, las presas lo niegan.

La situación es tan precaria que la Madame, quien es llamada dentro de la cárcel con su nombre verdadero, Liliana Campos Puello. Su llegada a San Diego fue una bocanada de aire fresco para las 150 mujeres encerradas ahí. Una de las primeras cosas que hizo, el 24 de septiembre del 2018, día de la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, organizó el más vistoso de los reinados que se haya vivido en esa cárcel.

Ella asesoró y vistió a las ocho candidatas, fue la jefe de ceremonias y se llevó el show bailando junto al cantante de salsa Eddy Jay, quien cantó sus canciones. Las reclusas se maquillaron de acuerdo a las indicaciones de La Madame quien hasta tuvo tiempo de enseñarles a caminar en pasarela. Ese día no sólo declaró a los cuatro vientos que se siente feliz en la cárcel, recordando el infausto encierro que tuvo en Estados Unidos cuando cayó presa. Como si fuera una estrella Victor Hugo Arango, director de Distriseguridad de Cartagena, le pidió una selfie. Casi un mes después la foto llegó a las manos del Fiscal General de la Nación Nestor Humberto Martínez Neira quien inmediatamente llamó al actual alcalde de la ciudad, Pedrito Pereira, para que le explicara la situación. En la foto también se ve al ex jurado de Yo me llamo y representante de artistas Jairo Martínez.

Ahora, que su caso entra en la recta final cuando el próximo 12 de junio arranque su juicio para responder por los delitos que le señala la Fiscalia: liderar una red de explotación sexual que movilizaba menores de edad desde Cartagena hacia destinos como Miami y México, podría quedar libre. Hasta el momento, según su defensa, la Fiscalia no ha presentado pruebas contundentes para relacionarla con el israelí Asi Moosh, capturado esta semana. La defensa espera que su cliente pueda conseguir la libertad después del juicio.