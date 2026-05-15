- Entre mazorcas y vasos de chicha la Universidad de Cundinamarca se toma Girardot

Texto escrito por: Halam Bladimir Ambuila Mape

En el contexto universitario, la cotidianidad no debe girar alrededor de la academia ni la ocupación del tiempo sentados en un pupitre redactando, ni escuchando las tan aburridas intervenciones de algunos profesores, también debe existir un espacio para la promoción de las artes y sus creadores que son miembros activos de una universidad, los cuales las desarrollan por hobbie, vocación o, en algunos casos, por ahuyentar sus problemas personales que diariamente los agobian.

Ante ello, un grupo de estudiantes ha organizado un festival desde hace más de 10 años, 2012 para ser precisos, en el que se le rinde homenaje al históricamente llamado "fruto de los dioses", o popularmente el maíz, una especie vegetal que sirvió como la base de la economía para los pueblos indígenas maya y, por supuesto, como la principal fuente de alimentación tanto de los pequeños como de los adultos.

Se habla sobre el Festival del Maíz, un evento realizado en la Universidad de Cundinamarca seccional Girardot, en el que anualmente se destaca la ardua labor de las comunidades indígenas del territorio colombiano, y de cómo se puede aprender sobre cultura, modelos económicos, trabajo colaborativo y promoción de la ética y los valores, estos últimamente perdidos por la globalización que ha cambiado el concepto y la definición de la otredad como sinónimo de competencia por quién da más a la sociedad o, peor aún, quién destruye rápidamente al otro sin importar las consecuencias.

Esta actividad sirve de vitrina para el mercadeo de productos hechos por universitarios y participantes externos nacionales e internacionales; de la promoción de los hábitos de vida saludables e integración entre la comunidad universitaria y la ciudadanía visitante durante 3 días que dura el festival, que inicia con las muestras artísticas, la venta de alimentos y la degustación de la popular chicha de maíz preparada por un comité de estudiantes que realizan actividades solidarias previas a las fechas de inicio del evento, buscando tocar los corazones de la ciudadanía mediante la donación de kilos de panela, sobres de canela, libras de harina de trigo y demás elementos necesarios para la fermentación de la chicha o "bebida de los dioses".

Además de los espacios deportivos y culturales, también se realizan conferencias o debates sobre temas particulares o de coyuntura nacional según la época del año en el auditorio y los salones autorizados del campus universitario en ese caluroso municipio del departamento de Cundinamarca. La fecha acordada para la realización del evento cultural en su duodécima edición será del 19 al 21 de mayo en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca, municipio de Girardot, el line up o la programación de artistas musicales y eventos se publicará en las redes sociales del Festival. Síguelo a través de Facebook e Instagram.

Cabe mencionar que el Festival del Maíz cambia de organizadores, porque cada uno ha avanzado anualmente en su formación académica que no descuidan en lo absoluto, o finalizan su ciclo universitario para ingresar al tenebroso mundo laboral que en muchos casos no valora el esfuerzo de cada joven durante los 4, 5, 6 o un poco más de años destinados a la búsqueda del conocimiento y de mejorar su condición económica, por ende, la calidad de vida de su familia y la propia, por supuesto.

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