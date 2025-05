Entre logros y desafíos: lo que consiguió el Gobierno Petro a portas de terminar el camino

Por: Javier Sánchez |

mayo 29, 2025

En “Triunfalismos inútiles”, Gonzalo Hernández, exviceministro de Hacienda y profesor de la Universidad Javeriana, critica al presidente Gustavo Petro por celebrar el crecimiento del 2.7% del PIB en el primer trimestre de 2025 como un logro de un “nuevo modelo productivo” descarbonizado. Como es común en ciertos círculos económicos, Hernández amplifica los errores del gobierno —como la contracción en la construcción o la lenta reindustrialización— mientras minimiza, o incluso niega, los esfuerzos que han llevado a avances tangibles, atribuyendo estos éxitos a factores exclusivamente externos como precios internacionales o decisiones del Banco de la República. Esta narrativa pinta un cuadro incompleto, ignorando el contexto adverso en el que opera el gobierno.

Con datos en mano, desglosemos sus argumentos y ofrezcamos una visión más equilibrada que reconozca tanto los retos como los méritos. Pero antes, debemos aclarar que las críticas son válidas y no se trata de aplaudir cualquier desacierto. Sin embargo, estamos algo saturados de que los “técnicos expertos”, que nunca resolvieron los problemas estructurales de Colombia, hoy se sumen a la voz de los medios y sectores que actúan como activistas con un sesgo evidente, amplificando errores y minimizando esfuerzos. Como lo señaló la respetada periodista María Elvira Samper, el periodismo - y los técnicos - han caído en la tentación del activismo, priorizando agendas personales y renunciando tanto a la imparcialidad como a la objetividad, lo que distorsiona la percepción pública y exacerba la polarización.

El crecimiento del 2.7%: Un logro en un contexto difícil

Hernández descarta el crecimiento del PIB del 2.7% en el primer trimestre de 2025 como un “triunfalismo” injustificado, comparándolo con el rebote pospandemia de 2021 bajo Duque. Sin embargo, los datos del DANE muestran que este crecimiento, tras un 0.7% en 2023 y un 1.6% en 2024, supera el promedio global (2.6%, según el FMI) y las proyecciones iniciales de recesión tras la elección de Petro (World Bank, 2025; Allianz Trade, 2025). En un entorno de tasas de interés altas (10.75% en 2024) y un déficit fiscal del 6% del PIB, este avance refleja resiliencia económica, no un simple rebote (Americas Quarterly, 2025).

Hernández atribuye el crecimiento del sector agropecuario, que aporta un tercio del 2.7%, a precios internacionales y condiciones climáticas. Pero omite políticas clave: la entrega de 400,000 hectáreas a campesinos entre 2022 y 2024 impulsó la productividad rural, con exportaciones de café creciendo un 12% en 2024. Subsidios a fertilizantes para 50,000 pequeños productores en 2023 redujeron costos, complementando la caída de precios globales. Acuerdos diplomáticos abrieron mercados como China para el café. Restar crédito al gobierno por estos logros es, como mínimo, una lectura incompleta.

Inflación controlada: Más que un mérito del Banco

Hernández asegura que la caída de la inflación de 13.25% en 2023 a 5.09% en abril de 2025 se debe solo al Banco de la República y a la disipación de choques internacionales. Si bien las tasas altas fueron cruciales, el gobierno contribuyó significativamente. La reforma tributaria de 2022, que recauda 4.2 mil millones de dólares al año, evitó políticas monetarias expansivas que habrían prolongado la inflación. Subsidios a combustibles y alimentos para 1.5 millones de hogares en 2023 mitigaron el impacto del alza de precios. La reanudación de relaciones con Venezuela en 2022 estabilizó el comercio fronterizo, reduciendo costos de bienes esenciales. La inflación de alimentos, que alcanzó el 25.57% en 2022, cayó a 4.8% en 2024 gracias a políticas agrícolas (Bloomberg Línea, 2023). Ignorar estos esfuerzos distorsiona la realidad.

Construcción e industria: Retos con avances concretos

Hernández resalta la contracción del 3.5% en la construcción, con una caída del 7% en edificaciones, y el bajo crecimiento de la industria manufacturera (1.4%). Estos son desafíos reales, pero el panorama es más complejo. Las obras civiles crecieron un 4.2% en 2024, impulsadas por 500 mil millones de pesos en carreteras rurales. El programa Cambia Mi Casa subsidió mejoras de vivienda para 100,000 hogares, mitigando la caída en edificaciones. En la industria, sectores como alimentos y bebidas crecieron un 3.5%, apoyados por incentivos a PYMES, que recibieron 200 mil millones de pesos en 2024, aumentando su productividad en un 10%.

Hernández critica la falta de empleo formal, pero la tasa de desempleo cayó a 9.3% en 2024, con 200,000 desempleados menos desde 2022 (DANE, 2024). El aumento del salario mínimo y Renta Ciudadana impulsaron el consumo, sosteniendo sectores laborales intensivos (Americas Quarterly, 2025). La reforma laboral, bloqueada por el Congreso, busca formalizar empleos, un punto que Hernández omite, quizás no se enteró de eso.

Un modelo en transición hacia la sostenibilidad

Hernández niega que exista un “nuevo modelo productivo” descarbonizado, pero los datos muestran avances. La deforestación en el Amazonas cayó un 70% en 2023, respaldada por 140 millones de dólares anuales en fondos internacionales. Un portafolio de 40 mil millones de dólares en energías renovables diversifica la matriz energética. El turismo creció un 8% en 2024, y las exportaciones no extractivas alcanzaron el 15% del total (DANE, 2024). La ratificación del Acuerdo de Escazú en 2022 protege a defensores ambientales. Aunque la transición es incipiente, estos pasos desmienten la idea de que no hay diversificación.

Logros sociales y democráticos más allá de la economía

Hernández se centra en la economía, pero ignora avances sociales cruciales. La pobreza multidimensional cayó al 31.3% en 2024, sacando a 2.5 millones de personas de la pobreza (World Bank, 2025). La reforma pensional de 2024 garantizará pensiones a 2.6 millones de adultos mayores desde 2025 (Justice for Colombia, 2024). La Paz Total logró ceses al fuego con cinco grupos armados, reduciendo homicidios un 5% en 2023 (High Commissioner for Peace, 2023). La insatisfacción democrática cayó al 33.7% en 2023, reflejando mayor confianza en el sistema (DANE, 2023). En un país con desigualdad estructural, estos logros no son triviales, aunque algunos sectores no tengan interés en anunciarlos.

Un sesgo que nubla el debate

La narrativa de Hernández amplifica los errores del Gobierno —como el déficit fiscal o la crisis sanitaria— mientras minimiza sus esfuerzos, atribuyendo los éxitos a factores externos o al Banco de la República. Esta visión ignora que Petro heredó una economía con un Gini de 0.52, informalidad del 60% y un sistema de salud subfinanciado (DANE, 2023). Retos como la contracción en la construcción se deben en parte a tasas de interés altas y un Congreso hostil, no solo a fallas gubernamentales. Este sesgo, común en ciertos análisis, perpetúa un discurso que desconoce los esfuerzos por transformar un modelo económico históricamente excluyente.

Este fenómeno no es nuevo. El paper de Frédéric Boehm, “El economista como analista político: la brecha entre la investigación, la docencia y la práctica” (2011), analiza cómo los economistas enfrentan una desconexión entre sus teorías académicas y la realidad política, lo que puede llevar a recomendaciones descontextualizadas. En Colombia, estos “expertos” mantuvieron un statu quo que mantuvo al país con los peores indicadores socioeconómicos por décadas, pero hoy exigen resultados inmediatos al gobierno de Petro, ignorando su contexto heredado.

Conclusión

El crecimiento del 2.7% no es un “triunfalismo inútil”, sino un logro en un contexto de restricciones globales y oposición interna. Las políticas de Petro —reforma tributaria, subsidios agrícolas, transición energética— han contribuido a la estabilidad económica, la reducción de la pobreza y la diversificación productiva. Sí, hay retos: el déficit fiscal, la crisis sanitaria y la necesidad de más diálogo con el sector privado. Pero desestimar los avances del gobierno es injusto. Colombia necesita un debate que reconozca tanto los errores como los méritos, para construir un futuro más equitativo y sostenible. Los datos muestran que Petro está avanzando en esa dirección, y eso merece ser reconocido más allá de los titulares.

