Enseñar a los niños creacionismo y religión, y que de adultos decidan en qué creer

Creacionismo evolución y sociedad

La evolución nos conecta con todo lo que realmente pasó, dice que nos trajo hasta aquí…sin necesidad de diseñadores invisibles. Gracias a ella podemos entender de dónde venimos, de qué cosas nos desarrollamos y por qué nos comportamos de ciertas formas. El que vea un chimpancé y no sienta cierta afinidad con el animal, es un ciego, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Una cuarta parte de los católicos estadounidenses son creacionistas. Aún si su iglesia les dice que la evolución está bien. El único problema con la aceptación papal es que les hace creerse especiales, que tienen alma y los científicos no lo aceptamos.

Algunas personas, muy pocas, cambian de opinión cuando son enfrentadas con las evidencias, al estudiar ciencia, por ejemplo. A lo mejor si la evolución se enseñara primero que la religión no habría ese gran problema. Y dejar que los niños decidan durante la adultez qué cosas creer y cuáles no, y luego ser católicos, judíos, musulmanes o ateos; bueno sería enseñar la evolución al mismo tiempo y así educarlos en el pensamiento crítico.

Podría pensarse en erradicar el dogmatismo religioso, lo cual es contraproducente porque seríamos como los creyentes. Y también creo que es inútil. Rusia es francamente atea desde hace más de 100 años y sin embargo la religiosidad está enquistada en su sociedad desde hace millares de años.

En Cuba acontece lo mismo, se mezclan religión católica, santería, vudú y otras creencias africanas, a pesar de la prohibición expresa.

Estados Unidos es muy religioso y disfuncional, tiene una tasa alta de crimen y de personas en la cárcel, de drogadictos, alto índice de mortalidad. Ahora, mientras más pobre, más disfuncional y más desiguales, más religiosos son los pobladores de un país.

Por eso en regiones como la escandinava, de alto desarrollo humano y muy baja desigualdad, la religión está condenada a desaparecer en menos de 30 años. Lo contrario de África subsahariana o Latinoamérica, donde se pegan a la religión como única alternativa, ante la indolencia e inoperancia de sus gobernantes.

Dos aspectos de la ciencia contradicen directamente a la religión: la cosmología y muy especialmente la evolución, contra la cual se debate salvajemente. La gente adoctrinada desde la infancia no la acepta, es asombroso que desconoce las evidencias, que están a la vista, pero no quiere verlas.

He crecido, estudiado y enseñado sobre la evolución, pero la gente no cambia su forma de pensar fácilmente, menos si han sido víctimas de una crianza religiosa profunda. A la gente le encanta conocer su historia familiar, pero un poquito, de su abuelo y el abuelo de su abuelo. Pero cuando se les habla de su pasado lejano, cuando a través de su ADN saben que descienden de europeos, de orientales, de africanos, de indios y de ancestros judíos también, se disgustan profundamente.

La evolución y ser primate es extremo y definitivo en el árbol genealógico. Pero desencanta y desinfla egos, el saber que no hay noblezas ni supremacías arias, que somos una colcha de retazos de ADN y que estamos plagados de defectos más que de virtudes, que muchas personas altamente influyentes han vivido de las mentiras transmitidas de generación en generación.

El creacionismo es un grave problema para la sociedad, su rechazo general al pensamiento crítico ocasiona problemas peores como el rechazo al calentamiento global.

Por ejemplo, la Biblia dice que los humanos tienen la dirección de la Tierra y como el día del juicio final ya viene, no importa qué le hagamos al planeta. Esa es cruda verdad que la derecha extrema tan en boga, muy convenientemente religiosa se niega a aceptar, no importa cuánto muestren las evidencias científicas sobre la contaminación y el clima, en el fondo prima la avaricia insaciable.