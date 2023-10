Encadenados a una falsa libertad

Por: Octavio Cruz González |

Los seres humanos nos hemos acostumbrado a vivir en sociedades, la mayoría de ellas defectuosas, insensibles e injustas, lo cual implica que no podemos convivir en comunidad ni tampoco en colaboración general, porque son empresas direccionadas hacia objetivos masivos de control individual para beneficio de pocos, entonces hemos sido mentalmente implantados con sugestivas ideas, aunque imposibles de poner en práctica, porque la realidad nunca lo va a permitir de manera artificiosa; entre esas sugerencias está la tan manoseada y anhelada condición o facultad de libertad, supuesto derecho planetario que tiene que ser instaurado entre democracias inexistentes, sin embargo, hace parte del arsenal ideológico impuesto por sistemas económicos, especialmente el capitalismo, que solo a través de estas concepciones pueden llegar a funcionar sin tropiezos, queriendo con esto significar un aprovechamiento extremo de las ansiedades individuales que desesperadamente intentan encontrar nichos similares en medio de los caos naturales.

Desprendiéndose de estos escenarios surgen imágenes que no se pueden eliminar ni borrar pero que son muy fáciles de deformar con las teorías que sustentan estas ideologías perfectas, al punto que no se ha podido impedir la pobreza extrema ni la indigencia extendida, máximo se critica o analiza sus efectos para terminar concluyendo y cuestionando al individuo por su propia incapacidad de superar las bases que los limitan a no ser privilegiados, por vagancia, pereza, estupidez, o cualquier otro síntoma intrínseco a la debilidad personal, pero si se permite demeritar estilos de gobiernos regidos por disciplinamientos rígidos, con los que se pretendan controlar los desordenes personales que surgen a partir de personas que ante una aparente autosuficiencia aspiran a que el resto de congéneres acepten sus actitudes y actividades desbordadas en referencia a las normas establecidas, impidiendo cualquier intento de instauración de Estados de bienestar común o de derechos solidarios desde la visión humana, catalogados bajo el lente de una libertad imposible de practicar, como lo son gobiernos socialistas o comunistas dirigidos exclusivamente por déspotas, sátrapas o dictadores, facilitando la justificación de unas explotaciones perpetuas contra los recursos naturales y humanos, pues bajo estos parámetros es totalmente anormal que se pretenda exigir una convivencia equitativa que promueva la armonía entre seres dispersos y temerosos ante la violencia que se aplica sobre quienes no validen los sistemas en ejercicio.

Frente a esta exposición es el tiempo el mejor y único juez para determinar si un gobierno bajo el modelo occidental, precisamente en extinción, donde se permite la coexistencia entre vagos e inútiles sea el ideal frente al que se aplica en China, por ejemplo, donde practicar la indigencia, la drogadicción, incluso la corrupción están expresamente prohibidas bajo la premisa que se tienen que impedir si se sustentan en la libertad individual de hacerlo.