¿En qué anda Danny Marín que no lo volvimos a ver en televisión?

.Publicidad.

De Fiesta con Danny Marín es el programa por el que muchos recuerdan al cantante de merengue y la apuesta de canales como City Tv y Mi Gente Tv desde hace tres años. Muchos lo extrañaban en las pantallas, durante 2020 el cantante se concentró en su vida personal y descanso, pero regresa por estos meses con otra temporada del programa que ha reunido invitados como Wilfrido Vargas, Andrés Cepeda, Rikarena y Puerto Rican Power.

En esta entrevista, Danny Marín nos habló sobre su vida personal, el estado de su vida amorosa, los artistas con los que sorprenderá esta nueva temporada y el sueño que logró cumplir con uno de los mayores exponentes del merengue.

-Publicidad.-

“Me atrevería a decir que este es el único programa de televisión que le está apostando a la música y cuando a mí en algún momento me dijeron que la música en televisión no funcionaba, hoy en día estamos demostrando que eso funciona, sino no llevaríamos tres años” confesó Danny Marín en este video:

Vea también:

Publicidad.