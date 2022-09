"En la UN, quizás estamos enseñando demasiado": Marco Palacios Rozo

Por: Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas |

septiembre 07, 2022

Ha transcurrido un buen número de años, cerca de dos décadas, desde cuando el entonces rector de la Universidad Nacional de Colombia, Marco Palacios Rozo, hizo una declaración que disparó al momento la hilaridad por aquí, por allá y por acullá: "En la Universidad Nacional de Colombia, quizás, estamos enseñando demasiado". Por desgracia, no fue un episodio aislado y que hubiera tenido lugar en un ambiente rico intelectual y moralmente habida cuenta de la crisis de los intelectuales de la educación.

De hecho, es bastante frecuente escuchar memeces semejantes en reuniones y claustros de profesores, a despecho de los diplomas de estudios de pregrado y posgrado, incluido el doctorado, que quieran alegar como si fuesen una garantía plena de sabiduría y sensatez. Por ejemplo, años atrás, en una reunión de profesores de termodinámica, algunos tontainas, ante mi precisión acerca de que procuro fomentar los buenos hábitos de razonamiento en mis cursos, me decían lo siguiente: "¡Cómo se le ocurre hacer eso, pues es muy peligroso que los estudiantes piensen!". ¡Válganos, Dios!

En la actualidad, se diría que la pandemia aún en curso no ha hecho más que exacerbar la insensatez al respecto, al punto que a la hora de acometer "reformas" curriculares no se va más allá de hacer cambiecitos cosméticos y ridículos, por lo que, en el fondo, no se está cambiando nada. Peor todavía, se debilitan los currículos de las asignaturas al reducirlos a unos mínimos que apenas sirven para trasladar temas a cursos de posgrado y así sacarle más plata a los estudiantes por concepto de matrículas.

Por ejemplo, el tema de fluidos reales, tan consustancial a un curso de Termodinámica que se respete. De facto, todo libro al respecto siempre incluye un buen capítulo sobre este importante asunto. Empero, he tenido que escuchar en reuniones los alegatos de algunos profesores, como los de 2 o 3 exdirectores de departamento, quienes pretenden extirpar este tema de los cursos de marras. Pero, si de lo que se trata es de nutrir o crear cursos de posgrado, no debe ser a expensas del debilitamiento de los pregrados, sino, más bien, como el fruto de los reales avances en el conocimiento de vanguardia, de frontera.

En fin, al parecer, el hecho de que unos profesores tales aleguen tamañas memeces tan solo demuestra con creces que militar por un tiempo en un cargo burocrático osifica el cerebro y adormece el espíritu. En palabras de Paul Tabori, periodista y escritor húngaro, plasmadas en su famoso libro Historia de la estupidez humana, un clásico del género: "Por lo que se refiere a la burocracia, la adquisición de autoridad muy frecuentemente determina la pérdida de la inteligencia, la atrofia de la mente y un estado crónico de estupidez".

Bueno, aquí le queda otro gran reto al gobierno recién estrenado del presidente Gustavo Petro: procurar que los profesores y administradores universitarios conozcan realmente y a fondo, con extremo rigor intelectual, de cuestiones educativas para poder ponerle freno a declaraciones hilarantes como las ya señaladas líneas arriba, que tan solo constituyen una andanada contra la línea de flotación de la calidad educativa. De lo contrario, va a dar harta brega distinguir una universidad de una escuela de belleza. Sencillamente, las universidades quedarán convertidas en meras guarderías para grandulones como consecuencia de "reformas" curriculares que apuntan a mínimos, en contravía a lo que debe ser una verdadera universidad: una institución concebida en lo superior y para lo superior.

En todo caso, si con el correr del tiempo, los egresados tropiezan con mayores dificultades que las habituales para ubicarse laboralmente, aquí queda una pista al respecto.