En la Defensoría de Ocaña, hasta los fantasmas piden ayuda

Por: Nerio Luis Mejia |

marzo 14, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La Defensoría del Pueblo en Colombia, es una institución fruto de la Constitución Política de 1991, fundada un 15 de diciembre de 1992. Es una de las pocas entidades en nuestro país, quien ha atendido el drama de las víctimas de la violencia que deja a su paso el conflicto armado en Colombia. En los pasillos de sus instalaciones se escucha a través del murmullo el dolor que expresan las víctimas, que no solo vienen a declarar, también traen consigo el sufrimiento infligido por la peor desgracia que nos ha tocado vivir.

Los funcionarios de esta entidad, han venido creando un nivel superhumano, que combinan las diferentes profesiones, con el objetivo de entender a quienes llegan en búsqueda de ayuda. Es tanto así, que algunos profesionales del derecho en ocasiones hacen el papel de Psico-orientador, enseñándonos técnicas de relajación, con prácticos consejos que en gran medida nos ayudan a superar la crisis, convirtiéndose en el refugio más seguro para nuestras vidas.

..Publicidad..

De acuerdo a las regiones donde se encuentra cada una de las sedes de la Defensoría del Pueblo, nos encontramos con empleados que reflejan la rica diversidad cultural de Colombia, siendo la regional de Ocaña una de las más llamativas, en sus rutas de atención, quizás su experiencia en materia de atención a las víctimas del conflicto armado le ha permitido a sus funcionarios hacer frente a la crisis que están viviendo miles de familias a consecuencias de la situación humanitaria que se vive en el Catatumbo.

...Publicidad...

La regional de la Defensoría del Pueblo de Ocaña – Norte de Santander, la que no solo cuenta con una excelente infraestructura física, también es el hogar de refugio, no solo de las víctimas del conflicto armado, sino también de las almas en pena, aferradas aún al mundo de los vivos, que tratan de manifestarse a través de los cuerpos físicos de personas que han venido a contar sus dramas en este lugar.

....Publicidad....

Fue así, que en la tercera semana del mes de febrero de 2025, mientras los funcionarios de la entidad atendían a la decena de personas que buscaban ayudas, fueron todos sorprendidos por los gritos, y aullidos de una joven que había sido poseída, por una entidad incorpórea, que estremeció la tranquilidad de los presentes. Pero, por fortuna, en las instalaciones de esta defensoría se encontraba un sacerdote, quien pudo atender la situación espiritual que requería en su momento la joven mujer.

Hoy quienes visitamos esta edificación, repleta de funcionarios y víctimas, consideramos que no estamos solos. Aquí también llegan a manifestarse las almas de quienes no están con nosotros en el plano físico, quizás en la búsqueda de orientación no de las mujeres y hombres de la Defensoría, también estas almas conocen que este lugar no es solo un edificio, es el cálido hogar donde llegan los vivos en búsqueda de esperanzas, y los espíritus en conseguir la paz espiritual que una vez les quitaron en el territorio.

Es por ello que me atrevería a decir que la Defensoría del Pueblo de Ocaña, no solo la visitamos las víctimas del conflicto armado, también llegan las almas del plano espiritual, quienes en vida no pudieron contar sus historias.

También le puede interesar: Bogotá sepultada por la basura: el fracaso de un contrato millonario