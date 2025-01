En esto anda Luz Amparo Álvarez, una de las primeras jurados de Yo me llamo

.Publicidad.

Yo me llamo, es uno de los programas más populares de la televisión colombiana. Durante varios años, este formato se ha mantenido al aire, marcando siempre unos increíbles niveles de audiencia. Aunque, en un inicio era tan novedoso que para muchos era fascinante verlo. Sus primeros jurados fueron muy importantes y lograron consolidar el programa muy bien. Pese a su éxito, sólo continúa una de las primeras jurados, Amparo Grisales, y muchos se preguntan qué ha pasado con los otros dos. Le contamos en qué anda hoy Luz Amparo Álvarez, la mujer que brilló como jurado de Yo me llamo.

Luz Amparo Álvarez sigue brillando como imitadora, lejos de Yo me llamo

Muchos se están preguntando en qué andan los primeros jurados de Yo me llamo. Es que, tras salir del programa, se perdieron del mapa de muchos de los televidentes de Caracol Televisión. La pregunta más reiterativa es que ocurrió con Luz Amparo Álvarez. Ella siempre fue muy admirada, pues era una de las mujeres más preparadas para asumir el rol como jurado de Yo me llamo. Sin embargo, tras salir del reality, la mujer no dejó de lado su rol como imitadora, por lo que se hizo tan conocida en el país. De hecho, ha cosechado varios éxitos en su carrera, siendo una de las mejores de Colombia.

Así como lo hacía antes, hoy la mujer sigue imitando voces de famosos, aunque esto no es todo. Incluso realiza diferentes shows en diferentes puntos del país, ganando aún más reconocimiento. De hecho, en sus redes sociales también acumula una gran cantidad de seguidores. Actualmente, la mujer cuenta con más 60 mil followers, demostrando su gran popularidad en Colombia. Es que, la famosa imitadora es una de las mujeres más brillantes en su campo, además de ser una excelente comediante e incluso cantar muy bien. Una ficha que en muchas ocasiones se extraña en el reality.

Eso sí, la famosa paisa ha sabido cómo salir bien librada y continuar con una carrera exitosa. Además, Luz Amparo Álvarez continúa teniendo una gran amistad con César Escola. De hecho, ambos han tenido algunos shows en conjunto, lo que comprueba el gran talento que este par tiene y además, la gran amistad que aún mantienen, lejos de las cámaras.

