En el Cauca los afros construyen puentes en dos meses… y no se caen

A la vereda de Las Brisas las chivas no podían llegar. En esta comunidad conviven 75 familias que solo tienen la opción de las motos para movilizarse. Por su territorio atraviesa el río Marilopez y la falta de infraestructura impide que ni las chivas ni los carros puedan atravesar Las Brisas. Solo existe un pequeño puente de madera que permite el cruce de personas y motos a duras penas.

El 13 de noviembre de 2018, la comunidad del Consejo Comunitario de Las Brisas se reunieron al frente del pequeño puente de madera que ellos mismos, con sus propios recursos y esfuerzo, construyen cada 2 años. Llevaban 12 años esperando que la alcaldía municipal atendiera las necesidades de la vereda y construyera un necesario puente de cemento que permitiera el paso de la chiva para ellos poder transportarse y transportar sus cosechas. Cada alcaldía que se posesionaba, llegaba con un bulto de excusas para la comunidad de Brisas.

Así pues, esa mañana del 13 de noviembre, la comunidad dijo no más. Decidieron que no iban a esperar más a que el Estado viniera a resolverles sus problemas. Se pautaron aportes económicos por cada familia, se definieron roles y jornadas de trabajo en las que todos debían participar y empezaron a construir su propio futuro. En menos de 2 meses, la comunidad tiene el 70% del puente completado. No han descansado un solo día de trabajo y han invertido más de 65 millones de pesos del bolsillo de cada uno de los pobladores. Falta terminarlo y se les acabó la plata. Sin embargo, la comunidad sigue comprometida aportando lo que se puede cuando se pueda y consientes que no hay mejor futuro para ellos del que con sus mismas manos construyan.

