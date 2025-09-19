Empieza la puja por la Contraloría de Cundinamarca, hay una colada que quiere aprovecharse de su cargo

El pasado 4 de agosto de 2025, a través de la resolución # 062, La Asamblea de Cundinamarca y la Universidad Militar Nueva Granada, firmaron un contrato interadministrativo # AD CI 114 de 2025, por un valor de $85.000.000 millones y se cancelará en tres partes, en el primer pago será del 50% del valor total del contrato; el segundo pago equivalente al 40% del contrato con la entrega de resultados definitivos de la prueba de conocimiento y el tercer pago correspondiente al 10%, se entregará, cuando la universidad presente a la Asamblea Departamental, la lista de elegibles al cargo de Contralor.

Para aspirar al cargo de Contralor Departamental, se inscribieron un total de 86 personas, quienes fueron citados por la Universidad Militar Nueva Granada, para realizar la prueba de conocimiento, en el kilómetro 2 vía al Municipio de Cajicá – Zipaquirá, donde queda la sede Campus del alma mater, edificio Camacho Leyva en la sala de oralidad ubicada en el tercer piso de la edificación a las 8 de la mañana. El examen se realizó el pasado martes 16 de septiembre de 2025.

La gran sorpresa la dio la aparición en la lista el nombre de María Claudia González Caycedo, la actual Procuradora regional recientemente nombrada por el Procurador Gregorio Eljach, que como funcionaria pública podría tener un conflicto de intereses.

Esta en un proceso de selección, al mismo tiempo ejerce sus funciones de control disciplinario e investigación a los Diputados de la Asamblea de Cundinamarca, quienes tendrán la responsabilidad de entrevistar a la funcionara que aspira al cargo de Contralor. Esto quitaría equilibrio y su cargo podría sesgar las entrevistas.

La Señora González Caycedo, fue nombrada en el cargo de procuradora regional código OPR grado ID 0051, en la procuraduría regional de instrucción Cundinamarca el pasado 17 de junio de 2025 a través del Decreto 0731 expedido por el procurador General de la Nación Gregorio Eljach. El pasado 3 de julio de 2025, la Procuraduría General, expidió la directiva # 10, donde ordena a los procuradores regionales hacer seguimientos al proceso de elección de los contralores departamentales, es decir que quien está aspirando al cargo, también le hacer seguimiento y control al mismo. Lo cual al parecer le resta transparencia e imparcialidad a la escogencia de la persona que va a ocupar el cargo.

También está en la lista el nombre del señor Fernando de Jesús Tovar Porras, quien es el primo del actual presidente de la duma departamental José Ricardo Porras Gómez. Ya hay denuncias sobre una posible inhabilidad por este parentesco.

La Contraloría de Cundinamarca, tiene un presupuesto anual que supera los $ 30 mil millones y cuenta con cerca de 300 funcionarios, muchos de ellos con sueldos muy atractivos y se encargar del control fiscal en los 116 municipios del Departamento y a la Gobernación. El proceso de escogencia del nuevo Contralor de Cundinamarca, al parecer terminaría a más tardar el próximo mes de noviembre.

Los reparos ya se los han elevado al Procurador Eljach advirtiendo de la posición privilegiada de su funcionaria, en cuanto podría acceder a información reservada del concurso y presuntamente tendría la capacidad para influir en dicha elección. Habría también otra funcionaria, la abogada María Eugenia Rico, que presuntamente también estaría influyendo en cursos del proceso en favor de la Procuradora regional.

