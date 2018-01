Empezó la campaña de Carlos Antonio: Bolillo DT para Qatar 2022

¿Cree usted que artículos como Carlos Antonio Vélez tiene razón: El problema de la selección es Pékerman son cartas de un fan triste de verdad por lo que ocurre en la Selección? En ese caso este texto no es para usted, por favor lo invito a leer otros artículos y evitar un mal rato.

Este texto, escrito con todo el veneno, hace parte de la meta que se ha puesto Carlos Antonio junto con sus amigos aún vivos dentro de la FCF para iniciar el retorno del Bolillo en la Selección. Prepárense, vienen temas como: “Sí, el Bolillo cometió un error, pero es un técnico con récords mundiales”, “el Bolillo juega al estilo verdadero de Colombia, Pékerman no”, “el Bolillo conoce mejor que Pékerman la idiosincrasia del jugador colombiano”.

Publicidad

Y claro los puntos débiles de Pékerman serán sus caballos de batalla: “Pascual es un corrupto”, “Estefan Medina, el tronco que nos quieren meter a las malas Pascual”, “Colombia juega a lo que le salga”. Y así, muchos temas vendrán, con veneno, como lo sabe hacer Carlos.

¿Qué hacer para refutar a estos personajes? Nada, no pierda el tiempo, ellos siempre tendrán una razón, una verdad. No han estudiado nada, pero tienen la certeza del ignorante que habla desde la pasión jamás desde los resultados.

Que Carlos Antonio me muestre un artículo que haya publicado de management futbolístico en una revista seria de investigaciones deportivas y cierro mi boca para siempre; que me muestre a cuántos cuartos de final ha llegado el Bolillo, a cuántas finales, cuántos títulos tiene.

Pékerman sin jugar al estilo colombiano nos llevó a unos cuartos. Por el talento de los jugadores, por la piedra de golgota o por lo que sea, Carlos Antonio, pero nos llevó. Que nos muestre el Bolillo a cuántos ha llevado.

Además, Pékerman tiene tres campeonatos mundiales sub 20. Y Carlos Antonio, amigo y admirador de Bilardo, pone su cara de cínico en un vídeo y se pone a decir que Pékerman no juega al estilo autóctono colombiano. Carlos, tú que eres admirador de Bilardo, sabrás que este excampeón del mundo jamás favoreció el estilo, siempre apoyó por encima el resultado a cualquier costo; filosofía que usted siempre mantuvo hasta que Pékerman lo puso en su sitio y ahora le toco hablar de estilo cuando no puede atacar por el lado de resultados.

Que los resultados hablen. En el artículo que cité al principio hablaba de la envidia que sentía por Chile que había quedado con Reinaldo Rueda, yo en cambio creo que Chile (si Carlos Antonio y amigos logran su objetivo se sacar a Pékerman para poner al Bolillo) sin pensarlo dos veces cambia a Reynaldo Rueda por un Pékerman, así los periodistas calvos y agrandados se queden por fuera de la fiesta.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!