20 de julio de 2023: un día inolvidable

Por: Francisco Alberto Bejarano Moreno

julio 24, 2023

Las redes sociales que hoy tienen más valor que la mala prensa, indican que el pueblo está inconforme con el gobierno del presidente Petro.

De degenerado, loco, marihuanero, guerrillero maldito y muchos calificativos que le endilgan a él y a los títeres eunucos del Congreso, que aplaudían un discurso de ciento cuatro minutos, que a decir verdad no decía nada importante.

Mientras, las nalgas de los padres de la patria enrojecida se burlaban y aplaudían con ventosas, produciendo malos olores en el salón elíptico sagrado de las leyes.

La literatura expresada con ligereza parecía salir de la boca calificada de grosera, por el miembro de un manicomio que terminara enredado, si no deja de lanzar predicciones y afirmaciones proféticas cada vez que utiliza un micrófono.

Razón dicen los de muchas iglesias, que es un pastor loco e incoherente que no se puede convertir en profeta como lo quiere hacer ver el comité de aplausos, y los títeres que lo siguen y entregaron la presidencia de la cámara a un liberal equivocado de patio. El senado es para una alianza verde. Los del pacto histórico, quedaron arrepentidos porque no lograron las presidencias.

El colombiano de bien no acepta las afirmaciones del profeta Petrosky. Que dice que todo se acabara ya por la sexta extinción; solo es una amenaza incoherente sin fundamento científico. Sin embargo en los paseos presidenciales por otros países después de unos whiskies en las rocas, los presidentes y cancilleres callados, aceptan con orgullo semejante barbaridad, es decir que fueron embobados sin darse cuenta.

La paz en Colombia se acabó, pero no dice que fue porque los militares colombianos fueron recogidos y adoctrinados para que no se muevan de sus ciudades; por eso no los matan.

Sin embargo muchos han muerto como el de defensa dice es por que se fueron a buscar la muerte o el secuestro, que pendejo; ¿es decir que si los militares no pueden andar por Colombia, los civiles tampoco?.¿Señor presidente, ese será otro ministro que tampoco sirve? Los líderes sociales y el pueblo civil es muerto y desplazado por los insurgentes. ¿adonde esta la paz que el pueblo no la ve? “¡Presidente, no le meta mas el dedo en la boca a la gente que ya no cree en sus absurdas ideas y sueños incumplibles; gritaban los de la manifestación!.

Es una falacia que solo se la creen los títeres del congreso eunucos, que no saben dónde están parados; mientras, quien los eligió les grita que no sean brutos.

Petro calificado como el guerrillero, no sabe cuál es la verdadera revolución social que se predicaba y producía detenidos y muertos por exigir sin fusiles y con la mano la libertad y el respeto.

Hoy esa revolución no es más que un grupo de secuestradores de niños y civiles, que con del dinero que produce el narcotráfico dejan males como el desplazamiento, porque se amenaza al desamparado, con las armas de sinvergüenzas que buscan la plata fácil, dicen los críticos y la sociedad. Por otra parte, la paz se puede hacer muy fácil, pero aquí se pretende hacer la paz perdonado el delito gritan los de la oposición.

Petro quiere pagar al que se porta mal y lo invita a estudiar, cuando en Colombia el que no estudia es porque no quiere, porque las escuelas públicas y colegios gratis se convirtieron por culpa de esa mala guerrilla, en centros de consumo de drogas e indisciplina, que no se quiere educar porque eso no sirve, mientras en Colombia no haya trabajo digno.

Porque más bien, no les pagan a los niños de bien que sobresalen y se educan con hambre, porque la corrupción se roba con el apoyo de los malos, el alimento.

Muchos males sociales con la carestía ha generado el cambio, que seguramente no lograra más que otro presidente pensionado y protegido, como todos lo que hoy disfrutan lo acordado en las leyes del congreso, que se comen el dinero de los impuestos y acaban los beneficios populares.