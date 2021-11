¿Elon Musk puede acabar con el hambre en el planeta?

Por: Felipe Murillo Páez |

noviembre 24, 2021

El 31 de octubre pasado David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones felicitó a Elon Musk por convertirse en el hombre más rico del mundo y al mismo tiempo le ofreció la oportunidad de ayudar a 42 millones de personas que están al borde de la inanición con el 2 % de su patrimonio (6 600 millones de dólares).

No es mi intención entrar en el detalle de la discusión que puedan generar las cuentas de Beasley sobre los 6600 millones de dólares repartidos a 42 millones de personas, lo que da un aproximado de 157 dólares al año, 31 dólares al mes o algo menos de 50 centavos al día para alimentar a cada uno.

La intención es visibilizar la realidad que podría desembocar al llevar a cabo una propuesta como esta. En primer lugar, no creo que dar un plato de comida implique acabar con el hambre, este experimento habría que realizarlo una y otra vez cada año hasta que el bolsillo de Musk o del millonario de turno aguante, pues el hambre es una consecuencia de la pobreza, y un plato de comida no saca de la pobreza a las personas a pesar de lo útil que esta ayuda pueda resultar.

En segundo lugar, el presupuesto anual del PMA asciende casi a los 10 000 millones de dólares. Lo que inexorablemente hace que surjan dudas sobre la necesidad de poner el peso de salvar de inanición a 42 millones de personas en los hombros de Musk si el presupuesto anual del programa mundial de alimentos es casi del doble.

La pobreza no se acabará regalando dinero a quien lo necesita, el hambre no se acabará regalando dos platos de comida al día, esto solo hará que quien lo necesita dependa de esta ayuda y de quien se la otorgue. No queda mucha claridad respecto a la propuesta de Beasley pero sí queda un velo crítico antes los ojos del mundo sobre su percepción y sobre como acabar con la pobreza o el hambre.