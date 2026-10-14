Ellos son los Urbina,la familia cucuteña que donó $20.000 millones al Fondo Milagro de De la Espriella

La fortuna familiar tiene raíces en Norgas, fundada en 1960 y creció con negocios energéticos y una alianza con Abastible. firma chilena de empresas Copec

El Fondo Milagro creado para la reconstrucción del terremoto por el presidente Abelardo de la Espriella recibió del Grupo Urbina una donación de $20.000 millones. El propio mandatario fue quien informó a través de su cuenta de X que el presidente del conglomerado, Nickolay Urbina la había realizado

Le agradezco profundamente a Nickolay Urbina, presidente del Grupo Urbina, por su generosa donación de 20.000 millones de pesos al Fondo Milagro. Este aporte representa mucho más que recursos económicos: es solidaridad convertida en hechos y una mano tendida a miles de familias colombianas afectadas por el terremoto, que hoy necesitan nuestro apoyo para reconstruir sus hogares y recuperar la esperanza. Cuando el sector privado se compromete con Colombia, demostramos que la reconstrucción de nuestra Patria es una tarea de todos. ¡Así se construye la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 13, 2026

El cucuteño Nickolay Urbina Ibarra, ha sido clave en la modernización del conglomerado. Bajo su dirección, la compañía no solo ha fortalecido su presencia en el mercado energético, sino que también ha impulsado proyectos sociales y educativos, consolidando la reputación del grupo como un actor empresarial con responsabilidad social.

Desde hace 6 décadas el Grupo Urbina es influyente en el sector energético colombiano. Su historia se remonta a 1960 cuando el ingeniero nortesantandereano José Urbina Amorocho, fundó la empresa Norgas S.A. E.S.P. con el propósito de distribuir gas licuado de petróleo (GLP) en la región. Lo que comenzó como un emprendimiento familiar se transformó con el tiempo en un grupo empresarial diversificado, con presencia en energía, transporte y manufactura, y con un fuerte compromiso social.

La visión de Urbina consistía en llevar energía limpia y accesible a los hogares y negocios de Cúcuta y los municipios vecinos. Con el paso de los años, Norgas se consolidó como una empresa regional sólida, y sus hijos, entre ellos Nickolay Urbina, asumieron el liderazgo para expandir el negocio y darle un carácter corporativo.

Las empresas del Grupo Urbina integran la cadena del gas

Este portafolio del grupo muestra cómo ha logrado integrar toda la cadena de valor del gas: desde la producción y distribución hasta el transporte y la manufactura de equipos

Colgás distribuye el gas desde 17 centros en Colombia

Colgas es la marca corporativa principal, dedicada a la distribución de GLP y gas natural comprimido (GNC). Tiene 25 plantas y 17 centros de distribución en Colombia. Además, ha incursionado en energías renovables como la solar fotovoltaica y el hidrógeno verde.

Norgas S.A. E.S.P. es la Empresa matriz que integra las marcas regionales. Fue el punto de partida del grupo y sigue siendo el eje de su operación energética. Gasan y Gases de Antioquia aseguran la cobertura de GLP en distintas zonas del país.

Cotranscol es la encargada de la logística del gas propano, garantizando seguridad y eficiencia en la distribución y Cinsa es la especializada en la fabricación de cilindros de gas, lo que le da al grupo autonomía en su cadena de suministro.

La alianza con los chilenos

Un momento clave en el grupo fue la alianza con Abastible, empresa chilena líder en distribución de GLP, perteneciente al conglomerado chileno Empresas Copec, controlado por el Grupo Angelini. En julio de 2011, la multinacional chilena Abastible adquirió el 51 % del patrimonio empresarial de las compañías de gas licuado de petróleo (GLP) de la familia Urbina por cerca de $78,9 millones de dólares.

De esta alianza surgió el holding Inversiones del Nordeste S.A. (INSA), que posteriormente unificó la operación bajo el grupo Colgas / Norgas S.A. E.S.P. Una estructura que permitió ampliar la cobertura y fortalecer la capacidad financiera del grupo.

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Gracias a esta asociación, el Grupo Urbina se conectó con un mercado internacional más amplio, integrándose a una red que incluye operaciones en Chile (Abastible), Perú (Solgas) y Ecuador (Duragas). Esta expansión consolidó al conglomerado como un actor regional en el sector energético, con capacidad de competir y crecer en el exterior.

La alianza con los chilenos no solo aportó capital y experiencia, sino que también introdujo estándares de eficiencia y sostenibilidad que hoy son parte de la identidad del grupo. La visión compartida de promover energías limpias y diversificar la matriz energética ha sido clave para enfrentar los retos del cambio climático que enfrenta el país y la transición energética que forma parte de la política pública.

Adicionalmente, la transacción le permitió a la familia Urbina monetizar gran parte de su negocio tradicional de pipetas de gas, manteniendo una participación accionaria minoritaria y unificando sus recursos bajo el Grupo Urbina para diversificarse hacia nuevos sectores como finca raíz, desarrollos inmobiliarios, estaciones de servicio y logística pesada.

El Grupo Urbina cerró el primer semestre de 2026 con ingresos superiores a los $84,4 billones y utilidades netas de $ 22,1 billones, consolidándose como uno de los conglomerados privados más sólidos. Su desempeño lo ubica dentro del grupo de las 10.000 empresas más grandes de Colombia, con un margen operacional del 37 %, superior al promedio nacional.

El compromiso con la educación

Nickolay Ubina firma con la rectora de Los Andes un compromiso de 270 becas José Urbina Amocho para maestría en educación

Más allá de la filantropía en situaciones de emergencia, el Grupo Urbina ha mantenido un compromiso constante con la educación. Han impulsado alianzas para el fortalecimiento de la calidad educativa en escuelas y comunidades vulnerables de Norte de Santander (como programas conjuntos con instituciones académicas). En alianza con la Universidad de los Andes, creó la Beca José Urbina Amorocho, en honor al fundador. Este programa busca otorgar 270 becas en 10 años para docentes de Norte de Santander, para fortalecer la formación académica y mejorar la calidad educativa en la región.

La familia Urbina ha recibido múltiples condecoraciones, honores institucionales y reconocimientos oficiales. El patriarca Don José Urbina Amorocho fue distinguido con la máxima condecoración que otorga el departamento de Norte de Santander por su liderazgo como pionero de la industrialización regional, y el Concejo Municipal y la Alcaldía de Cúcuta le han otorgado honores oficiales tanto a título individual como a las empresas del Grupo Urbina por su contribución al desarrollo urbanístico, comercial y de infraestructura en la capital fronteriza.

Hoy el grupo es modelo de la empresa familiar de Cúcuta que logró transformarse en conglomerado moderno y competitivo que entra a jugar en las energías limpias junto a la chilena Abastible filial de energía y combustibles de Empresas Copec, uno de los más grandes conglomerados del continente

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