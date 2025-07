Ellos son los líderes arroceros que tienen bloqueado a Petro y también se le pararon a Santos

Anuncios.

El 14 de julio los cultivadores de arroz del país se fueron a Paro. No había vuelta atrás. El precio de la cosecha de arroz sufrió un bajonazo en diciembre del año pasado cuando pasó de $173.000 a $160.00. Su lucha tiene años y la padecen en las regiones del país cuya voz y problemas difícilmente llegan a Bogotá. Se creía que la Ministra Martha Carvajalino, una luchadora militante del Partido Comunista quien además ha sido Procuradora agraria, las cosas serían distintas. Pero no resultó así, no solo más de lo mismo, sino que completaron casi medio centenar de reuniones en las que ella no los atendió directamente. Las 48 reuniones de los arroceros a las que la Minagricultura nunca fue, resultado: paro nacional. Sus quejas quedaron enredadas en el torbellino de la burocracia de los despachos del Ministerio en el centro de Bogotá.

Sin respuesta y sin ningún avance, líderes Dignidad Arrocera lograron convocar en cuestión de horas a todo el gremio. Allí estaban los curtidos líderes a quienes les ha tocado templarse para mantener sus cultivos para mostrar una vez más su capacidad de movilización.

Eudoro Álvarez es presidente de Agameta

El ingeniero agrónomo Eudoro Álvarez Cohecha movilizó a los arroceros del Meta un departamento donde lo conocen muy bien. Su primera movilización fue 1993 durante el gobierno de César Gaviria y las últimas con el presidente Juan Manuel Santos en 2010 cuando el ministro de Agricultura era Juan Camilo Restrepo quien terminó negociando con Dignidad Arrocera evitando un Paro de mayores magnitudes.

Fueron los tiempos que se recuerdan de la desafortunada expresión de Santos, el tal Paro agrario no existe que le costó un remezón ministerial y un lunar negro en su historia como gobernante.

El líder arrocero Eudoro Álvarez conoce de cerca el trabajo del campo y la cosecha del arroz que trabaja desde hace 40 años cuando se recogía con la mano. Su familia heredó en la familia pues su papá también era arrocero. Álvarez estudió en la Universidad Nacional y ha trabajo también en el sector público, estuvo durante casi veinte años en el Incora siendo asistente técnico y fue profesor en la Universidad de los Llanos.

Regresó al campo y empezó a sembrar arroz, maíz y siendo de primeros agricultores de soya en el Meta, un cultivo que era exclusivo del Valle del Cauca. Su trayectoria le dio un lugar entre los trece miembros de Dignidad Arrocera.

En enero de este año fue él quien empezó a escribir las cartas pidiéndole a la ministra Martha Carvajalino que los recibiera en Bogotá para acordar soluciones. Y sin respuesta no tuvo más opción que movilizar a los arroceros hasta Bogotá en un viaje de casi cinco horas por tierra el 3 de febrero para hacer un plantón frente al Ministerio. Y cuando en junio vieron que la ministra reinada por su ausencia se alistó para organizar a los arroceros de su región.

Luis Apolinar es presidente de Dignidad Arrocera

El ingeniero civil Luis Apolinar es el presidente de Dignidad Arrocera. Nació en Villavicencio, pero estudió en Bogotá. En 2011 la caída más grande que sufrió el campo, lo sacó de la actividad arrocera y lo quebró. Le quedó debiendo a los financiadores, entre ellos al Banco Agrario. Por azares de la vida, empezó a liderar los reclamos y así se involucró como dirigente gremial. Solo hasta el año 2021 logró pagar su deuda al banco y después de que nadie le diera prestamos, retomo la siembra por terceros.

Su trayectoria y experiencia a la hora de quebrarse lo convirtió en la voz de los campesinos arroceros y lo llevó a la presidencia de Dignidad Arrocera. Este año es el más difícil que les ha tocado en tres ministros diferentes.

A los arroceros del Huila los lidera Alcy Cortes Quimbaya quien es productor del municipio de Campoalegre. En la Costa Caribe, uno de los líderes más visibles es Mauricio Sosa de Aguachica.

De las tres ministras que ha tenido Petro la que mejor conocía el tema y estaba enrutada a encontrar una solución fue la experimentada Cecilia López, pero duró poco en el ministerio. Tanto su sucesora Jennifer Mojica como la actual Martha Carvajalino no tienen idea, según relatan los lideres arroceros, de producción ni desarrollo agrícola porque lo suyo es el tema de titularización de tierras, despojo y adquisición y reparto con la reforma agraria. El tema agroindustrial les sirve para mostrar estadísticas, pero no han construido una política pública, razón por la cual las soluciones están muy empantanadas.