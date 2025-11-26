Esta es la historia de Diana Giraldo, prima de la cantante paisa, quien al parecer obligada por su esposo terminó capturada y condenada a 26 años de cárcel

La vida de Diana Patricia Giraldo, prima de la reconocida cantante colombiana Karol G, cambió de manera abrupta hace más de una década. Lo que comenzó como “una carrera prometedora en la ingeniería ambiental” terminó convirtiéndose en un caso judicial que la mantiene recluida desde 2013 en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

Su historia, revelada recientemente en el pódcast Conducta Delictiva, expone un camino marcado por “pérdidas, manipulación emocional y decisiones que desembocaron en una condena de más de 26 años por secuestro extorsivo”.

De una infancia musical a una vida académica ejemplar

Diana creció entre Quibdó y Medellín, en una familia donde la música era “una marca generacional”. Por el lado paterno compartía esa raíz artística con su prima Carolina Giraldo Navarro, conocida mundialmente como Karol G. En su niñez pasaron vacaciones juntas y asistieron a reuniones familiares; luego, cada una tomó su rumbo.

Mientras Karol conquistaba escenarios internacionales, Diana se dedicaba a estudiar. Se graduó como ingeniera ambiental y, tras enfrentar dificultades para ejercer en su campo, trabajó en obras civiles y proyectos de construcción en distintas regiones del país.

El golpe que fracturó la vida de Diana Patricia

En 2010 se casó y dos años después dio a luz a su primer hijo, quien murió a los pocos días de nacido. La pérdida la sumió en un “duelo profundo” que terminó por quebrar su matrimonio, ya desgastado por lo que ella describe como el carácter “machista y egocéntrico” de su entonces esposo.

Buscando estabilidad, se volcó al trabajo. Pero en 2013, mientras participaba en megaproyectos en Chocó, un contratista casado comenzó a insistirle con lo que ella consideró “acoso moral”. La situación derivó en una relación sentimental clandestina que duró tres meses.

Según relató, cuando su exesposo descubrió la infidelidad, su reacción fue violenta. Decidido a enfrentarse al contratista, la obligó (Según ella, bajo amenazas y manipulación) a viajar con él a Bogotá. Allí la presionó para concertar un encuentro en un apartahotel con el otro hombre. Durante tres días permanecieron en la capital. Diana asegura que “nunca quiso participar” y que actuó constreñida por el miedo.

Poco después, las autoridades interceptaron comunicaciones y detectaron movimientos sospechosos. El 1 de noviembre de 2013, Diana, su exesposo y el contratista fueron capturados por el Gaula y el CTI en Quibdó, acusados de secuestro extorsivo. Sobre ese momento, la ingeniera afirma que el “temor, la culpa y la lealtad mal entendida” la llevaron a someterse a una situación que jamás imaginó.

La vida tras las rejas y la reconstrucción personal

El ingreso a la cárcel El Buen Pastor fue aterrador. Recuerda los gritos de internas que la recibían con hostilidad. Con el tiempo buscó refugio en “la fe y en las actividades de resocialización”. Logró divorciarse de su esposo en 2018 y rehacer su vida afectiva un año después con un antiguo amigo de la iglesia. En prisión volvió a ser madre; su hija, sin embargo, vive fuera del penal con su padre y su abuela.

El reencuentro con Karol G

Aunque siempre mantuvo en reserva su parentesco con la artista para evitar estigmatización, el secreto se hizo insostenible cuando Karol ganó su primer Grammy Latino. En 2018, la cantante visitó el Buen Pastor para un concierto. Allí vio a su prima tras las rejas. Se abrazaron, hablaron brevemente y Karol le preguntó “en qué podía ayudar”. Desde entonces, según Diana, la artista ha sido “un apoyo económico y emocional constante”.

Tras más de 12 años encarcelada, Diana asegura haber “encontrado un sentido en su proceso”. Pidió perdón a su familia, a su exesposo, a la víctima y a los allegados de la persona afectada. Sueña con obtener detención domiciliaria, trabajar en proyectos sociales y acompañar a quienes, como ella, buscan reconstruir su vida después del sistema penitenciario.

